今日來講股／蘋果財報利空鈍化？鎖定低位階好股擇優布局

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以台積電來看，鄭偉群指出，台積電今年上半年雖受到產能利用率下滑影響，但在下半年蘋果APPLE新產品將採3奈米製程下，代工價格高昂（一片2萬美金），可望彌補上半年因客戶庫存調整所短缺的營收，預估今年EPS仍和去年持平。再加上台積電近期也將赴德國設廠、日本也將擴廠，種種都減少外資主權基金對台積電的地緣政治風險評估。
鄭偉群進一步指出，若以台積電本益比15到20倍來看，現在台積電股價仍有上漲空間。以技術面來看，台積電短線急漲，從1月6日開始也出現3個跳空缺口，短線有過熱跡象。因此，5日線527元將是短線重要防守價位。
而聯電及世界先進等則受惠美中科技戰下，中國大陸中芯轉單效應，讓股價出現急彈，加上聯電現時券資比仍高達41.27%，籌碼面有利多方。以技術面來看，5日均線48.64元為支撐，而最大壓力區在55到58元，為去年1月份起跌跳空缺口位置。
除了半導體族群，鄭偉群也提到特斯拉強彈，帶動台股相關車電股強攻，如德微、順德等外，臉書Meta周四財報優於預期，同樣帶動元宇宙及相關個股氣勢，讓台股中小型股也輪動反彈。另外，大家關注蘋果APPLE財報似乎不如預期，盤後股價也下跌，代表現實面就是大家在消化去年或是今年第一季的利空，接下來就看新一個禮拜，這些利空過去之後，會不會出現利空鈍化或利空不跌的走勢。
鄭偉群指出，台股從過年前開始反彈，融資一月份整體減了100多億，指數在漲、融資在減，代表市場信心不足，但也代表籌碼相對乾淨穩定，因此這波有機會走軋空的走勢，就是輪動會非常快速，因此有些漲多的，短線已經漲3成或是5成的個股就不要過分追價，畢竟現實面經濟或產業的狀況還沒有全面復甦或回升，目前只是跌深的反彈，建議可以逢低去布局還在底部的，甚至離年線乖離率比較大的個股做擇優布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。