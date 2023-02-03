台灣燈會在台北多花1.24億預算 蔣萬安：希望能做到最好
睽違23年台灣燈會重回首都台北市舉辦，不過卻遭議員質疑北市自編預算花費，比起去年台灣燈會在高雄還多花了1.24億預算，堪稱史上花費最高。對此台北市長蔣萬安今（3）日受訪時則解釋，主要是因為燈區不像過去限制在一個區塊當中，而是整個台北市內的延伸，「規模或在設計方面，我們都希望能夠做到最好。」
記者丁上程／台北報導
台灣燈會預計本週日（5）正式登場，其中對岸上海的花燈也展出其中。民進黨議員林延鳳揭露，北市府竟派3名員警於上海花燈前旁看守，還架設攝影機蒐證，更中國媒體還報導指台北市長蔣萬安將親自去看上海花燈，引發爭議。蔣萬安今僅說，若時間允許希望有機會到各展區看看走走；至於被問是否覺得被中媒吃豆腐？蔣笑回「其實還好啦」。
現場媒體詢問蔣萬安，同黨議員秦慧珠透露曾向蔣萬安及觀傳局詢問相關預算數字，但兩者卻都打不出來？蔣萬安則回應，台灣燈會這次台北市編列5.8億預算，中央編列大概2億多，很精確的數字會請觀傳局相關局處提供，「這次燈會是暌違23年回到台北舉辦，上任後就是全力要把燈會辦好。」
至於針對秦慧珠質疑今年台灣燈會在台北，台北市政府編列的預算，比去年台灣燈會在高雄活動，高雄市政府編列的預算還要多1.24億，整體預算更是堪稱「史上最高」。蔣萬安表示，主要是因為燈區不像過往「限制在一個區塊中」，而是以一個城市光廊的概念，從北市東區延伸到西區，「所以這整個規劃當然是相較於過去，或者規模或在設計方面，我們都希望能夠做到最好。」