生物可分解塑膠免洗餐具　8月起8大場所擬將不提供

許多業者近年來推行生物可分解塑膠材質餐具，不過環保署表示，考量這類餐具還是要基於特定條件環境才能快速分解、且國內無合適的再利用方式及堆肥設施，因此將對生物可分解塑膠材質免洗餐具進行限制，預計於112年8月1日起實施。
記者許若茵／台北報導
環保署於91年7月開始規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於95年及108年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具。
歐盟西元2022年11月30日提出的生質基、可生物降解和可堆肥塑膠的政策框架指出，生物可分解塑膠建議用在減量、再利用及回收手段均不可行的特定用途。環保署考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後的替代材質，但其須於特定條件環境才能快速分解、且國內無合適的再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，並為進一步減少免洗餐具用量，本次預告調整非屬塑膠類免洗餐具定義，將生物可分解塑膠免洗餐具納入本公告不得提供的範圍。
環保署表示，本次預告草案相關資料詳細內容，請參閱環保署新聞專區下載附加檔案，或於預告日起3日後詳載於環保署網站「法規命令草案預告區」網頁，民眾可逕自上網參閱，對預告內容有任何意見或修正建議者，歡迎各界於本預告刊登公報的次日起60日內提供相關意見或修正建議。