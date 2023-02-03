李玟才傳婚變！暴瘦曬「住院躺床照」：怕不能像以前一樣
48歲「動感天后」李玟（Coco）去年爆出婚變，加拿大富商老公Bruce被爆「三度」出軌，讓她氣得搬離愛巢，11年婚姻岌岌可危。不過，她先前才傳出暴瘦進醫院，且體重僅剩42.3公斤，健康疑似亮紅燈！怎知今（3）日又因爲腳傷再度住院治療，她也透露「手術結束後最害怕的事」，讓大批粉絲相當擔心。
娛樂中心／綜合報導
李玟今日在IG限時動態發出躺在病床上的虛弱照，只見她的腳踝綁著白色繃帶，似乎是受了不小的傷，大腿上也有白色物體，一旁的醫療儀器照著她的腿，她則用中英文表示：「就是害怕手術結束，我不能像以前那樣跳舞，跳舞讓我快樂。暫時要逼自己乖，不能亂動亂跳！」最後還附上一個俏皮吐舌頭的表情符號。
事實上，她去年12月31日才在IG發文，曬出身上掛著引流帶的虛弱模樣，以及暴瘦僅剩42.3公斤的照片，健康疑似亮紅燈，讓大批粉絲相當擔心，紛紛留言關心：「妳太瘦了，求求妳多吃點」、「coco姐早日康復啊」、「要好好養胖自己喔，期待見面的那天，抱！」對此，她當時僅低調回應：「如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不是真的，愛是愛他的心，他代表的是什麼。全新的我就是要做最真實的自己，感謝那些喜歡的，我感恩有你。如果不喜歡的也無所謂，謝謝參觀」。（編輯：郭佩蓉）