「最美初戀」當朴炯植女主角 談了場《青春》浪漫愛情
韓劇《青春月譚》由男神朴炯植、「最美初戀」全少妮、表藝珍、尹鍾碩領銜主演，此次也是朴炯植相隔6年再接演古裝劇，聊到決定出演的契機，他說：「第一次讀劇本時，不知不覺就看完了整部故事，內容相當有趣，會讓人很期待下一個章節。另外，李煥是個擁有多樣面貌的人，隨著他經歷各種事件後，也將會有不同的變化和成長，是很難用簡單言語去形容、非常有魅力的角色。」
記者陳雅蘭/綜合報導
女主角全少妮在韓劇《花樣年華－ 生如夏花》和《男朋友》中的亮眼表現，讓她得到新生代「最美初戀」封號，《青春月譚》作為她出道後的首部古裝劇，全少妮在劇中飾演為了躲避追捕而「女扮男裝」成內官的「閔在伊」一角，當被問到這個角色有什麼特點時，她認真的說：「雖然類似這樣喬裝的戲份並不少見，但每部作品的角色都還是會有些差異，我因為閔在伊體驗過宮中生活，也挑戰過翻牆和騎馬，拍攝起來覺得非常過癮，這也是我很喜歡她的原因之一。」
雖然《青春月譚》不是朴炯植出演的第一部古裝劇，卻是他首次披上王世子專屬的藍色龍袍，被問到和一般的韓服有何差異？他開玩笑說：「穿起來的感覺很新穎，但因為長時間都只穿著那套拍攝，所以衣服好像有點褪色了，現在反而有種像穿自己衣服一樣的舒服和自在感。」
該劇故事講述深陷於神祕詛咒的王世子李煥（朴炯植 飾），和被指控是滅門案件犯人的天才少女閔在伊（全少妮 飾），兩人決定聯手對抗命運、調查真相，是一部融合神祕案件與戀愛的懸疑愛情故事。《青春月譚》2月7日起，每週二、三在中華電信MOD、Hami Video獨家跟播。