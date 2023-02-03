高捷33年前「油頭帥照」曝！攜太保重遊九份《悲情城市》
曾因淘金客湧入而繁華一時的黃金山城「九份」，褪色沒落多年後，33年前因電影《悲情城市》取景而重生，成為國際知名觀光景點。演員高捷、太保1日回到九份重遊當年的拍攝場景，包含片中吳念真、詹宏志、張大春等知識份子針砭時政的「黃金酒家」等取景地，兩人也深入走訪九份老街，吸引許多遊客圍觀。
記者黃雅琪/綜合報導
高捷和太保才一踏進九份老街便回憶湧上，聊起當時拍攝故事仍記憶猶新，太保說：「我最記得拍戲時，我們從石板階梯走上來，一眼就看到兩旁搭出的酒家門外，站了一堆扮成酒家女的臨演。」高捷也補充：「因為日治時代九份很多礦工，挖了金礦有錢了，所以有很多小姐服務，他們一天勞累的工作之後就來找樂子，那時候九份也被稱為小上海，很熱鬧的啦！」
走在九份山城，太保看到高捷一身酷黑的打扮，直說是像經典電影《教父》男主角艾爾帕西諾重返西西里山城「巡田水」。高捷聽了說：「對耶！《悲情城市》拍定裝照時，侯孝賢看到我往後梳的大油頭，便跟大家說『像不像《教父》的艾爾帕西諾？』」兩人還特別戴了拍《悲情城市》時的款式帽子，模擬當年兩人留下的經典劇照，前陣子著迷於影集《浴血黑幫》高捷，反而指回太保的鴨舌帽笑說：「我們現在不像西西里老教父，應該更像最新的英國《浴血黑幫》了！」
走在如今觀光人潮眾多的九份街道，也不難發現《悲情城市》當年的取景地，從九份地標「阿妹茶樓」門前石階往下看，左右兩邊就是知識份子談議國事的「黃金酒家」與鶯燕倚門的「朝鮮樓」。沿石階拾級而下，是日治時代就有的北台灣最古老戲院「昇平戲院」，片中梁朝偉買燒烤的攤位，就在戲院前廣場。《悲情城市》2月24日全台上映。