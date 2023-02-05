元宵浪漫賞燈！全台燈會台北只排第二 「這裡」人氣最夯
台灣燈會暌違23年回到台北舉辦，更是在北市十二個行政區以在地特色規劃「十二行政燈區」，將整個台北市化身光影世界！不過根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三月內「燈會」話題的網路聲量表現，受到熱門討論的燈會並非在台北舉辦的「台灣燈會」，而是高雄首度燈會離開愛河，選在左營蓮池潭，搭配在地廟宇文化，受到網友一致推薦。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣燈會雖回到台北舉辦，不過今年高雄燈會首度離開愛河，選在廟宇文化氣息濃厚的左營蓮池潭，因而獲得諸多關注與討論，共有2萬多則相關特論貼文，成為聲量排名第一，熱度勝過排行第二的台北將近3000多則討論，有不少網友大讚「北高雄終於也有大型燈會」、「環潭很多廟宇，舉辦在這區，掛燈籠、擺攤位，很有元宵氛圍！」，紛紛表示很期待結合在地特色的燈會。
而台灣燈會「光源台北」則位居第二名，燈會共有4大展區，以捷運串聯分布在共橫跨12個行政區，民眾搭乘捷運就能賞燈，不少網友表示「等不及要去賞燈了！」、「覺得對學生來說很方便」，其中以捷運國父紀念館站出口主燈區的「光兔」最受關注，民眾紛紛說道「白胖胖的好可愛」、「那個兔子有點萌誒」，周邊三耳光源兔娃娃的推出，更是吸引網友評論「滿有特色，很像寶可夢會出現的」，認為此次台北燈會整體設計十分創新。
另外，「南投」縣政府與人氣插畫角色卡娜赫拉合作舉辦燈會展覽，除了主題燈飾展區，還有400台無人機燈光秀，在天空中展現粉紅兔兔與P助的可愛畫面，消息一出立刻吸引粉絲報到，留言「好夢幻又好萌」、「該衝一波了」、「最期待無人機燈光秀」，表示就算距離遙遠，還是願意特別到南投朝聖。
而「屏東」燈會的勝利星村展區也是許多民眾熱議的焦點，展區中有許多隻露出尾巴的動物穿梭其間，可愛的造型讓民眾直呼「超級可愛的，屁屁也太療癒了吧」、「新的網美景點出現了」。本週休假日正好迎來元宵節，不妨參考網友討論排行，來場絕美燈會之旅吧！