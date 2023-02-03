反萊豬食安條例「被中央沒收」 盧秀燕：與民主背道而馳
台中市食安條例因抵觸食安法遭中央宣告無效，市府打行政訴訟遭更一審駁回。台中市長盧秀燕今表示，台中市食安條例、生煤條例或基隆公投通通「被中央沒收」，與民主國家發展方向背道而馳，希望新內閣展現誠意，尊重地方的法律與自治。
記者顏幸如／台中報導
美豬萊劑爭議，行政院2020年底宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。行政院並函告台中市政府，《台中市食品安全衛生管理自治條例》部分條文牴觸《食品安全衛生管理法》、《動物用藥殘留標準》」相關規定，應屬無效。
台中巿政府因此打行政訴訟，日前台北高等行政法院更一審認定當事人不適格，判決駁回。市府將依法提出上訴，以捍衛台中市食安。
台中市長盧秀燕對判決結果不以為然，今（3日）受訪時表示，最近都在講台灣要更民主，既然更民主就要更尊重地方自治，「但台中的食安條例、減煤自治條例，以及基隆公投通通被沒收，表示我們跟民主國家要發展的方向是背道而馳的」。
盧秀燕說，希望新的閣揆、新的氣象一定要展現誠意、尊重民主自治的精神，切實遵守地方的自治法律，「這樣才是一個民主國家」。