六米走道擠爆！2023台北國際書展湧人潮　回歸疫前盛況

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台北書展基金會指出，書展六米主走道星光閃耀，各自帶來不同族群粉絲，受到熱烈歡迎的POPO城邦原創座談及簽書見面會作者群，下午分別推出Misa、米琳、林落及晨羽，排隊簽名人潮不斷；另外，親子天下的達克比人偶、海泱泱兒童主題館也成為親子拍照焦點。
台北書展基金會提到，主題廣場則包括熊倉潤、波蘭作家斯坦尼斯瓦夫、蔡璧名、吳明益等強咖，座位全滿，讀者站著聆聽；兒童活動區有陳致元及比利時插畫家瑪琳‧史奈德；波蘭主題國活動擠滿人潮，讀字工地及文學書區共計7個活動區也川流不息。
另外，大塊文化舉辦《神明在看著呢》新書對談，邀請到韓國巫女兼作者洪承喜到場，與讀者揭秘巫女的神秘面紗，也吸引不少獨者駐足聆聽。
洪承喜除了是巫女、作家，同時也是畫家、女性主義提倡者。洪承喜說，在韓國，所有宗教都會面臨相同的問題，例如，他們在解釋女生的命運時，會說女生要有好的生辰八字才行，或對做流產手術的女性說，你們身上附著嬰靈，這樣的詮釋，對巫師來說是一種枷鎖。
洪承喜認為，遭遇難題時，她不會使用「這是受到上天法則」的方式去解釋，身為一位母胎基督徒的洪承喜，在正式接受將神儀式後，成為一位擁抱十字架的女巫。她強調，「我之所以成為女巫，不是想要看穿你，而是想要了解你的故事，你自己也渾然不知的故事」。