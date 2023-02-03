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六米走道擠爆！2023台北國際書展湧人潮　回歸疫前盛況

▲2023台北國際書展人潮回歸， 六米走道擠爆。（圖／台北書展基金會提供）
▲2023台北國際書展人潮回歸， 六米走道擠爆。（圖／台北書展基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2023台北國際書展自1月31日起，連續6天在台北世貿一館盛大登場，今（3）日適逢週五星光夜開放到晚間10點，許多出版社趁此機會舉辦簽名會、新書發表會等，眾多活動帶動人潮回歸，來到疫前榮景，擠爆六米主走道。

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台北書展基金會表示，今年書展閱讀活動滿檔，吸引眾多讀者前來朝聖，除大會設置的主題廣場、藍沙龍等6個活動區之外，並有超過30家參展出版社，都於展位內設置活動區舉辦簽名會及新書發表等閱讀活動，趁著今天星光夜開放到10點，衝一波銷售潮。

台北書展基金會指出，書展六米主走道星光閃耀，各自帶來不同族群粉絲，受到熱烈歡迎的POPO城邦原創座談及簽書見面會作者群，下午分別推出Misa、米琳、林落及晨羽，排隊簽名人潮不斷；另外，親子天下的達克比人偶、海泱泱兒童主題館也成為親子拍照焦點。

台北書展基金會提到，主題廣場則包括熊倉潤、波蘭作家斯坦尼斯瓦夫、蔡璧名、吳明益等強咖，座位全滿，讀者站著聆聽；兒童活動區有陳致元及比利時插畫家瑪琳‧史奈德；波蘭主題國活動擠滿人潮，讀字工地及文學書區共計7個活動區也川流不息。

另外，大塊文化舉辦《神明在看著呢》新書對談，邀請到韓國巫女兼作者洪承喜到場，與讀者揭秘巫女的神秘面紗，也吸引不少獨者駐足聆聽。

洪承喜除了是巫女、作家，同時也是畫家、女性主義提倡者。洪承喜說，在韓國，所有宗教都會面臨相同的問題，例如，他們在解釋女生的命運時，會說女生要有好的生辰八字才行，或對做流產手術的女性說，你們身上附著嬰靈，這樣的詮釋，對巫師來說是一種枷鎖。

洪承喜認為，遭遇難題時，她不會使用「這是受到上天法則」的方式去解釋，身為一位母胎基督徒的洪承喜，在正式接受將神儀式後，成為一位擁抱十字架的女巫。她強調，「我之所以成為女巫，不是想要看穿你，而是想要了解你的故事，你自己也渾然不知的故事」。

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