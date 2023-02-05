元宵節迎天官聖誕！「求財、補財」靠2秘訣 好運翻倍來
正月十五為第一個月圓夜，因此被古人定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，這一天也是三官大帝之天官大帝的誕辰，傳說天官能為信眾賜福，在這一天求財、補財庫效果翻倍，能興旺整個上半年的財運，命理專家楊登嵙也表示可以透過「2秘訣」來把握這個旺財的好時機，包括向天官大帝祝壽以及將發財金放在特定財位。
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙提醒，想要趁著2月5日「元宵節」這天補財庫，第一個秘訣是向天官大帝祝壽，並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。首先民眾可在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙；家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，若是附近都沒有供奉，土地公廟也是一個好選擇。民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求能夠賜與自己財富。
此外，祭拜時別忘備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。接著補財、旺運的第二個秘訣，就是祭拜後將此「發財金」放置以下位置，以利發揮發財金最大效用。
1、2023年「財神位」在南方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的南方。
2、隨身攜帶。
3、存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」。
4、存放在保險箱內。
5、安放在神龕上。
楊登嵙近一步提醒， 上元、中元、下元節、農曆大年初一及三月十五財神爺聖誕，是一年中求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。也就是說，想要給兔年一個運勢高漲的開頭，可千萬別錯過上元節（元宵節）這個重要的好時機！