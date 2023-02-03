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舞廳領班遭「球棒隊」痛毆　苓雅警７小時內全數緝獲到案

▲高雄市大帝國舞廳今天出現約6名男子手持球棒痛毆舞廳泊車領班。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市大帝國舞廳今天出現約6名男子手持球棒痛毆舞廳泊車領班。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市大帝國舞廳今（3）日8時左右出現約6名男子手持球棒痛毆舞廳泊車領班，郭姓男子，轄區苓雅分局獲報後閱監視器畫面以車追人，隨即組成專案小組，陸續逮捕謝姓男子，並於案發７小時內陸續將涉案嫌犯全數緝獲到案。全案警方依恐嚇、妨害秩序罪送辦。

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▲高雄市大帝國舞廳今天出現約6名男子手持球棒痛毆舞廳泊車領班，轄區苓雅分局獲報後班，隨即組成專案小組，於案發７小時內將涉案嫌犯全數緝獲到案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市大帝國舞廳今天出現約6名男子手持球棒痛毆舞廳泊車領班，轄區苓雅分局獲報後班，隨即組成專案小組，於案發７小時內將涉案嫌犯全數緝獲到案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
根據警方調查，今天上午8時左右獲報在中華四路大帝國舞廳有人被打，轄區苓雅分局成功所警網到場查處，現場未發現有衝突情事，復經主動調閱監視器畫面追查釐清，發現被害人郭男遭6名男子毆打成傷，造成手部及臉部擦挫傷。

苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，經調查該起衝突起因被害人郭男先是於今天上午8時20分許發現林嫌等2人與前女友發生口角，郭男於是出言勸阻並請林嫌等人離開，林等2嫌便搭乘計程車離去。隨後林等2人又駕駛2輛自小客車返回，車內6人下車隨即分持鋁棒及徒手毆打被害人，犯案後搭車逃逸。

經持續追查，苓雅分局獲報後，調閱監視器畫面以車追人，首先逮捕其中涉案謝姓男子，並於當天15時50分案發7小時內，於新興區全數查獲另外6名涉案嫌犯到案，經訊後依恐嚇、妨害秩序罪移請高雄地檢偵辦，並建請聲押、定期報到等強制處分。

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