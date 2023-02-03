2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

春節從早到晚追劇惹全身痠！　中醫教「4招」舒筋活血

春節從早到晚追劇惹全身痠！　中醫教「4招」舒筋活血
春節從早到晚追劇惹全身痠！　中醫教「4招」舒筋活血

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】許多人春節窩在家看電視影集、用平版電腦追劇、手機玩手游、甚至與親戚朋友徹夜大戰方城，結果全身痠痛。中醫師表示，長時間固定一個姿勢久坐，或維持同一個動作，全身的關節與肌肉緊縮會讓循環變差，原本身體有痠痛的地方再次被引發，而產生不舒服症狀。

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十分鐘完成伸展　四招改善內臟血液循環

臺中慈濟醫院中醫部醫師伍崇弘推薦以《八段錦》功法活動，因為招式動作柔和，男女老幼各年齡層都可操作，不僅肢體與軀幹可以充分伸展，也能改善內臟血液循環，並挑選了四招，讓大家在短暫的休息十分鐘內可以完成伸展：

一、雙手托天理三焦

雙腳站立與肩同寬，兩手往上伸，縱向全面伸展身體，可以拉伸腹側肌群，拉大臟器空間，改善血液循環，降低心臟負荷，也能幫助消化，對胃食道逆流的人也有幫助。

二、左右開弓似射雕

透過左右兩邊拉弓的動作，拉開擠壓區域，放鬆受壓迫的神經與血管，改善手麻。手部內側有肺經、心經與心包經三條經絡，左右開弓似射雕比「七」的動作，恰巧可以伸展這三條經絡，進而放鬆三條經絡通過的心、肺、肝、脾、胃。

三、調理脾胃需單舉

招式類似「雙手托天理三焦」，不同的是一手上舉、一手下撐，是一種斜向伸展，可說是「雙手托天理三焦」的加強版，對伸展肝與脾、胃相當有效，春節期間吃太多、喝太飽，肚子很脹也可用「調理脾胃需單舉」化解。

四、攥拳怒目增氣力

招式打法是眼睛注視正前方，單手出拳同時喊一聲「喝！」眼睛專注注視正前方再放鬆後，就能夠放鬆眼睛肌群，可緩解追劇、玩手游眼睛肌群的緊繃；肝主疏瀉，肝氣疏瀉效果好，其他內臟的循環效果也會跟著變好，身體也會變得更輕鬆。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56668

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