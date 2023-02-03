吳宗憲次女卸貨！外公合影萌娃　笑到咧嘴：我當阿公了

徐小可首露面談宋逸民教會　願當保姆替小甜甜照顧家人

▲徐小可（左）、阿Ben（右）首露面談宋逸民教會。（圖／記者陳明中攝）
▲徐小可（左）、阿Ben（右）首露面談宋逸民教會。（圖／記者陳明中攝）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）先前與宋逸民教會「藝起發光」鬧翻，前教友阿Ben、徐小可也曾爆出關於奉獻金的內幕，而夫妻倆今（3）日現身觀看「美國驚喜大馬戲團」首場演出，受訪時也不忘談到小甜甜的近況，至於前教會的狀況，徐小可僅回已經離開許久，現在沒有接觸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小甜甜（中）發文向宋逸民（左）討真相。（圖／翻攝藝起發光臉書）
▲小甜甜（中）和宋逸民（左）教會鬧翻。（圖／藝起發光臉書）
阿Ben、徐小可是藝起發光的初期成員，先前教會鬧出風波，也意有所指地，談論關於宋逸民用奉獻金擴堂，如今事隔將近一個月，夫妻倆相對低調，表示已脫離教會已經久，現在能說的，就只有祝福，至於先前先前宋逸民發長文替教會澄清，徐小可四兩撥千金，只說文章太長沒有看完，畢竟清官難斷家務事，現在也不是教會成員，所以不便多說。

談及小甜甜的近況，徐小可表示小甜甜過得很好，也透露過年期間，有邀約她一起下高雄，不過小甜甜已經先和金剛約，覺得她有人陪伴就好，也直言若小甜甜因工作忙碌而無法帶小孩，夫妻倆可以幫忙當保姆。

《美國驚奇大馬戲團》首場演出於今晚在台北小巨蛋開演，觀賞嘉賓眾星雲集，包括夫妻檔阿Ben和徐小可、楊貴媚、鍾瑶、張勛傑、是元介等人，玖壹壹的健志也帶著女友一同出席。《美國驚奇大馬戲團》還有明後2天演出，購票請洽寬宏售票。

▲玖壹壹健志帶著女友出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）
▲玖壹壹健志帶著女友出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）
▲張勛傑出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）
▲張勛傑出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）
▲楊貴媚出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）
▲楊貴媚出席《美國驚奇大馬戲團》首演。（圖／記者陳明中攝）

小甜甜施壓真相曝！健身房老闆怒罵宋晉賢帶風向：請道歉

小甜甜暗酸宋逸民「愛假扮神」！教友冷眼提醒：嚴重控訴

小甜甜離婚官司開庭！宋先生喊話：請某人別再對親友施壓

小甜甜秒變前妻！宋先生怒提張峰奇黑歷史：我先解脫一半

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀