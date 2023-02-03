徐小可首露面談宋逸民教會 願當保姆替小甜甜照顧家人
藝人小甜甜（張可昀）先前與宋逸民教會「藝起發光」鬧翻，前教友阿Ben、徐小可也曾爆出關於奉獻金的內幕，而夫妻倆今（3）日現身觀看「美國驚喜大馬戲團」首場演出，受訪時也不忘談到小甜甜的近況，至於前教會的狀況，徐小可僅回已經離開許久，現在沒有接觸。
記者侯家瑜/綜合報導
阿Ben、徐小可是藝起發光的初期成員，先前教會鬧出風波，也意有所指地，談論關於宋逸民用奉獻金擴堂，如今事隔將近一個月，夫妻倆相對低調，表示已脫離教會已經久，現在能說的，就只有祝福，至於先前先前宋逸民發長文替教會澄清，徐小可四兩撥千金，只說文章太長沒有看完，畢竟清官難斷家務事，現在也不是教會成員，所以不便多說。
談及小甜甜的近況，徐小可表示小甜甜過得很好，也透露過年期間，有邀約她一起下高雄，不過小甜甜已經先和金剛約，覺得她有人陪伴就好，也直言若小甜甜因工作忙碌而無法帶小孩，夫妻倆可以幫忙當保姆。
《美國驚奇大馬戲團》首場演出於今晚在台北小巨蛋開演，觀賞嘉賓眾星雲集，包括夫妻檔阿Ben和徐小可、楊貴媚、鍾瑶、張勛傑、是元介等人，玖壹壹的健志也帶著女友一同出席。《美國驚奇大馬戲團》還有明後2天演出，購票請洽寬宏售票。