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孩子開學難收心？　醫師教「兩招」銜接規律上學

孩子開學難收心？　醫師教「兩招」銜接規律上學
孩子開學難收心？　醫師教「兩招」銜接規律上學

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】國中小學生今年寒假幾乎涵蓋完整春節，過完元宵節才要開學。而2023年寒假才開始第二天就是除夕，多數家長忙著大掃除、辦年貨，還要安排親友團聚拜年等活動，沒時間規劃孩子的寒假作息，因此學生族群的生活節奏大放鬆，跟著作息大亂，而元宵節後才一星期就要開學銜接到規律上學，多少會產生心理壓力。

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學生族群收假後　常見這些症狀

臺中慈濟醫院身心科蕭亦伶醫師從臨床經驗歸納，學生族群收假後，較常表現的症狀有：為了趕上課，情緒變得焦慮、緊張，導致無法正常排便；上課不專心、想打瞌睡；年齡較小的孩子會哭鬧、往往以頭暈、肚子痛、胸口悶等藉口不想上學，搞到家長只好「拖著」孩子進幼稚園或教室。

「規律生活」、「預習上學步驟」　助步正軌

蕭亦伶提出兩個原則，請家長協助孩子步入正軌：首先是開始「規律生活」，長時間休假，不少孩子習慣白天睡到自然醒，晚上卻越來越晚睡，變成日夜顛倒，開學後要跟上晨光時間，確實困難，建議家長可以安排孩子做些簡單的事，將作息調整到上學狀態，逐步恢復正常作息。

然後是「預習上學步驟」，家長可陪伴孩子採購上學所需的文具用品，讓孩子整理書包，預先準備功課，漸進適應上學生活。

預先溝通釋放壓力　社交障礙漸進適應

另外，建議父母親可預先跟孩子聊聊，下學期有沒有什麼要準備的？或開學後會不會擔心什麼事？讓孩子有機會先說出來，解放壓力，先說出來，父母親才有時間先預先準備，不要等到開學第一天、第二天遇到事情才談，也許就來不及讓孩子回到學校生活常態。

蕭亦伶特別提醒，有社交障礙的學童可以先帶領孩子環境適應，如果校園有開放，可先帶國小或是幼稚園孩子，先進校園走一走做些輕鬆的事或遊戲，讓孩子漸進適應學校環境。另外，容易有社交焦慮的孩子，會擔心一段時間沒跟同學見面，不知道要說什麼，怕見了面會不搭理，而產生很多焦慮，所以收假前的一、二個星期，可以幫孩子先跟好朋友聯絡，銜接相似感，不要一次就跨到完全陌生，或覺得會擔心害怕的情境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56673

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