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UBA／溫品淳單場送出7火鍋　台大驚奇二連勝、保級成功

▲臺灣大學溫品淳。大專體總提供
▲臺灣大學溫品淳。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

台大吳瑋茹前一場狂飆女一級史上最高48分，今由大三的上屆阻攻后溫品淳當家，先發38分鐘，攻下個人新高13分12籃板，2度「雙十」外帶7記辣鍋，生涯及隊史第一人，另有4抄截2助攻，「準大三元」的全方位數演出，助一路居劣勢的臺大，決勝期拉出7：4尾盤，驚濤駭浪中56：53氣走清華大學，繼上役逆襲北商後，連兩天上演逆轉秀，且都是個人、團隊雙贏。

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上季第九臺大得以在開季跨階段7連敗後，撂下2連勝，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽累計2勝7敗，無論最後兩戰逢臺體、美和的輸贏，都確定保級，也送給清大9連敗，保級續亮紅燈。

上季阻攻后溫品淳，3日一戰送出7記麻辣鍋，不僅個人、臺大隊史頭一遭，開季前8戰她合計僅12阻攻，此役一口氣7鍋，迄今9戰累計19，場均2.1，遙遙領先排行榜第二的世新大一菜鳥中鋒游沁樺的1.2，如無意外，她「連莊」阻攻后，已十拿九穩。

最重要是，107學年起，臺大已連4季拿下阻攻后，含107、108學年葉依婷二連霸，109學年邵雨接棒，110學年上季則是溫品淳擔綱臺大四連霸，本季她如再順利連莊，臺大連5季拿阻攻后，且由3人接力演出，3人更都是出身北一女中的學姊學妹，UBA史上絕無僅有。

對於可遇不可求的單場7鍋，溫品淳說：「自己都嚇一跳，外帶得分、籃板上雙，近乎大三元，想都不敢想，尤其臺大連2場逆轉、2連勝後確定可保級，與本階段前，一直擔心有降級的危機，迥然不同的兩個世界。」

特別是昨天上役吳瑋茹大殺四方，上演得分秀，隊友扮綠葉，臺大開胡，今天溫品淳「辣鍋準大三元」，吳瑋茹又是27分7籃板，連5場至少得22分，大四前鋒楊舒喬14分11籃板3助攻5抄截，開季3度「雙十」。

「鐵三角」成就臺大的2連勝及保級，且個人、團隊雙贏，吳瑋茹說，這就是有神隊友及團隊作戰。教練曾郁嫻說：「臺大想連勝、清大想開胡，兩隊都想贏，誰撐到最後就是贏家，而我們高年級當家，大賽經驗尤決決勝期處理球，略勝一籌，幸運勝出。」

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