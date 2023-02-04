台北書展傾聽異音主題之夜　史哲朗讀「看見雪的房間」

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主題之夜策展人李明璁以「傾聽異音」為主題，期盼在此自由表達卻也嘈雜喧囂的時代，與讀者一起暫時抽離煩躁，練習慢慢凝視並細細傾聽。
該活動邀請台灣台語作家鄭順聰、台灣客語主播陳明珠、阿美族語歌手舒米恩、越南裔導演阮金虹、日本電影人田中千繪、台灣手語主播王曉書、波蘭詩人Marzanna Bogumila Kielar，分別以其母語朗讀所挑選的詩、歌詞或文章段落，與現場讀者分享自身觀點。並在朗讀聲中並搭配楊芷菱的動畫、沈宣萱的音樂與李秀芬的舞蹈同步演出，五感的饗宴，讓波蘭詩人Marzanna Bogumila Kielar忍不住說「這不只是書展，而是藝術」。
史哲也特別朗讀林達陽「看見雪的房間」。林達陽是高雄市立圖書館總圖董事，除推廣閱讀，更協助推動與陪伴青年董事制度，這篇文章描寫文字工作者對於創作的熱愛與信念，不管再辛苦都甘之如飴。
史哲說，文字是思想的化身，朗讀、聲音則是最原始、可貴的，透過聲音、表情，讓我們開始學習語言，進而認識文字。史哲特別以文中「苦苦的快樂」感謝所有創作者，「因為創作者忍受孤寂所沈澱的文字，其實是為幫助我們沈澱下來」。
文化部指出，本屆台北國際書展自1月31日開幕以來，參觀人潮相當踴躍，今（4）日開放時間同樣延長至晚上10點，主題國的波蘭之夜將帶來音樂與波蘭傳統美食「獵人燉肉」，以音樂、美食與現場民眾互動、交流，歡迎大家把握最後週末參觀。