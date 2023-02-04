扮真人彩子爆紅！正妹Coser被酸整型：我是活人不是塑膠

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然而，殺氣表示，她畢竟是活人不是塑膠，看到那些言論，說當下沒情緒是不可能，只能一直告訴自己保持冷靜，盡量別看、別理會，但有時瞄到很過分的發言還是會想稍作解釋，即便知道可能沒用，「我想說的是，我們出Cos只是因為喜歡作品和喜愛角色，我們Coser並不是角色本人，不可能長得跟角色一模一樣，只能靠服裝道具和化妝來盡力還原角色。」
殺氣承認，為了讓照片更能入眼，會做簡單的磨皮、修瑕疵等調整，這在現代社會應該再正常不過，不過強調自己沒錢去整型，「我長得也並不完美，一直說我有去整容的，我只能當做是對我的誇獎了，不然我不知道你到底是何居心。」
最後，殺氣說：「有言論自由很棒，但不是濫用。你可以覺得出得不像或不好看，但不需要用各種難聽的字眼辱罵和詆毀創作者的一切努力，只為了滿足你的自卑感」、「這幾天看似過得很燦爛，很多新朋友也是因為彩子而認識我，但我終究還是我，日子還是得照常過下去」。
網友紛紛留言給予支持，「加油～妳是最棒的」、「本人明明就正，辛苦了」、「親愛的真的超美，人也超好超謙虛，不要被酸民影響，抱抱」、「殺氣超美，氣質也超好」、「那些詆毁妳的人根本不認識妳，重點是妳本人跟照片一樣的美麗，加油」、「不要管別人怎麼說，妳一直以來都是最棒最認真的」、「陪養心理素質，做自己最重要」！（編輯：楊穎軒）