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扮真人彩子爆紅！正妹Coser被酸整型：我是活人不是塑膠

▲正妹Coser扮《灌籃高手》彩子引發廣大迴響。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
▲正妹Coser扮《灌籃高手》彩子引發廣大迴響。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）

娛樂中心／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台灣上映不到2個月，票房已突破3億元，女Coser「殺氣」日前扮成女主角之一的彩子現身電影院，引起不小騷動，被形容「100%神還原」，2張照片吸引超過5000人朝聖，甚至有日本網友轉發。不過隨之而來的批評也不少，質疑殺氣整型、過度P圖等，對此，本人坦承心情受影響：「畢竟我是活人不是塑膠。」

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▲殺氣Cos《灌籃高手》彩子爆紅。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
▲▼殺氣Cos《灌籃高手》彩子爆紅。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
▲▼殺氣Cos《灌籃高手》彩子爆紅。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
殺氣昨（3日）在粉專發文，坦言對爆紅很意外，很感謝大家的支持及厚愛，但針對部分負面輿論，有些話想澄清，「這幾天好多親友都來關心我，說各大報導和社群上有許多人對我惡意詆毀、謾罵，甚至拿我照片亂改圖、捏造我沒做過的事來攻擊我，問我心情是否有受影響。其實從照片被意外貼去爆廢版那時開始就已經有先做心理建設。」

▲殺氣發長文道出內心話。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
▲▼殺氣發長文道出內心話。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
▲▼殺氣發長文道出內心話。（圖／翻攝自Fresa黑莓與Max殺氣臉書）
然而，殺氣表示，她畢竟是活人不是塑膠，看到那些言論，說當下沒情緒是不可能，只能一直告訴自己保持冷靜，盡量別看、別理會，但有時瞄到很過分的發言還是會想稍作解釋，即便知道可能沒用，「我想說的是，我們出Cos只是因為喜歡作品和喜愛角色，我們Coser並不是角色本人，不可能長得跟角色一模一樣，只能靠服裝道具和化妝來盡力還原角色。」

殺氣承認，為了讓照片更能入眼，會做簡單的磨皮、修瑕疵等調整，這在現代社會應該再正常不過，不過強調自己沒錢去整型，「我長得也並不完美，一直說我有去整容的，我只能當做是對我的誇獎了，不然我不知道你到底是何居心。」

最後，殺氣說：「有言論自由很棒，但不是濫用。你可以覺得出得不像或不好看，但不需要用各種難聽的字眼辱罵和詆毀創作者的一切努力，只為了滿足你的自卑感」、「這幾天看似過得很燦爛，很多新朋友也是因為彩子而認識我，但我終究還是我，日子還是得照常過下去」。

網友紛紛留言給予支持，「加油～妳是最棒的」、「本人明明就正，辛苦了」、「親愛的真的超美，人也超好超謙虛，不要被酸民影響，抱抱」、「殺氣超美，氣質也超好」、「那些詆毁妳的人根本不認識妳，重點是妳本人跟照片一樣的美麗，加油」、「不要管別人怎麼說，妳一直以來都是最棒最認真的」、「陪養心理素質，做自己最重要」！（編輯：楊穎軒）


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