全家福袋200元→138元？真相曝光　300萬倒數民眾狂搬　

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全家在1月1日開賣200元福袋，且1月11日再加碼6款肖像福袋，由於今年是第一次頭獎祭出「實領稅後300萬現金」，成功營造話題。日前有網友爆料，發現全家200元福袋下殺至特價138元，引起網路一陣暴動。對此，全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，「福袋幾近完銷，零星數量成為店長經營熟客的單店活動。」根據記者實際走訪多家門市，200元福袋大部分都已完售，或是僅餘個位數庫存，且依然維持200元售價，138元特價並非全台門市通用。
外送買福袋現折50元
如果想省錢，還有一招則是可利用外送平台搭配折扣碼下單，例如foodpanda即日起至2月5日前，輸入優惠碼「想買啡啡」，超商外送滿300元現折50元，等於花358元可買到2個全家福袋，平均單個179元。最晚在2月22日前上網輸入頭獎抽獎序號，都有機會抽中現金300萬，以及二獎150萬以上A180 AMG LINE賓士車等。
肖像福袋、禮盒6.9折
雖然目前門市並未針對200元福袋促銷，不過6款肖像福袋、禮盒都祭出6.9折優惠，原價399元的摺疊收納凳福袋、特價276元；原價699元的崔弟、兔巴哥收納籃福袋、特價483元，同樣都能抽300萬現金大獎，肖像福袋另再加碼抽現金100萬。6.9折活動開跑沒多久，399元福袋目前幾乎被掃光。如果不想白跑一趟，可利用全家APP內的「福袋地圖」查看鄰近門市庫存。至於6.9折禮盒仍有不少商品可選擇，同樣可使用APP「禮盒地圖」確認各門市現貨。