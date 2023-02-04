周子瑜買下高雄豪宅！170坪成交破億　行家曝：地段超好

全家福袋200元→138元？真相曝光　300萬倒數民眾狂搬　

▲全家福袋每袋200元，網友爆料出清下殺至138元，業者親曝真相。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家福袋每袋200元，網友爆料出清下殺至138元，業者親曝真相。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

今（4）日是24節氣之首「立春」，代表虎年結束、正式展開兔年，隨著明天元宵節到來，農曆年春節也進入尾聲，日前傳出全家福袋「跳樓大清倉」，由每袋200元降為138元，引起消費者高度關注，業者也公開「真相」，若想抽中頭獎稅後實領300萬，可得把握最後機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
200元福袋幾近完銷
全家在1月1日開賣200元福袋，且1月11日再加碼6款肖像福袋，由於今年是第一次頭獎祭出「實領稅後300萬現金」，成功營造話題。日前有網友爆料，發現全家200元福袋下殺至特價138元，引起網路一陣暴動。對此，全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，「福袋幾近完銷，零星數量成為店長經營熟客的單店活動。」根據記者實際走訪多家門市，200元福袋大部分都已完售，或是僅餘個位數庫存，且依然維持200元售價，138元特價並非全台門市通用。

▲全家福袋。（圖／記者黃韻文攝）
▲200元福袋內含保底的零食飲料，並附1款贈品及抽獎券，2月22日前可抽頭獎300萬現金。（圖／記者黃韻文攝）
外送買福袋現折50元
如果想省錢，還有一招則是可利用外送平台搭配折扣碼下單，例如foodpanda即日起至2月5日前，輸入優惠碼「想買啡啡」，超商外送滿300元現折50元，等於花358元可買到2個全家福袋，平均單個179元。最晚在2月22日前上網輸入頭獎抽獎序號，都有機會抽中現金300萬，以及二獎150萬以上A180 AMG LINE賓士車等。

▲福袋外送優惠。（圖／記者黃韻文攝）
▲foodpanda輸入優惠碼「想買啡啡」，買2個全家福袋是358元，平均單個179元。（圖／記者黃韻文攝）
肖像福袋、禮盒6.9折
雖然目前門市並未針對200元福袋促銷，不過6款肖像福袋、禮盒都祭出6.9折優惠，原價399元的摺疊收納凳福袋、特價276元；原價699元的崔弟、兔巴哥收納籃福袋、特價483元，同樣都能抽300萬現金大獎，肖像福袋另再加碼抽現金100萬。6.9折活動開跑沒多久，399元福袋目前幾乎被掃光。如果不想白跑一趟，可利用全家APP內的「福袋地圖」查看鄰近門市庫存。至於6.9折禮盒仍有不少商品可選擇，同樣可使用APP「禮盒地圖」確認各門市現貨。

▲原價699元的崔弟、兔巴哥收納籃福袋，6.9折後特價483元。（圖／記者黃韻文攝）
▲原價699元的崔弟、兔巴哥收納籃福袋，6.9折後特價483元。（圖／記者黃韻文攝）
▲門市禮盒目前祭出6.9折促銷。（圖／記者黃韻文攝）
▲門市禮盒目前祭出6.9折促銷。（圖／記者黃韻文攝）

立春補班咖啡今開喝！四大超商折扣包：7-11全家都買1送1

立春到！兔年今起展開　12生肖運勢出爐：這位準備升官了

2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

2023立春拜土地公！周六迎「最佳求財日」　1招賺飽財氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀