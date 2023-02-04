全球最大玩具專業展登場　63家台灣業者前進德國紐倫堡

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此次台灣館整體設計以粉藍色展現台灣玩具產品的溫馨活潑，展出產品包括：電動玩具車、戶外遊戲用品、幼童課桌椅、電子積木、孩童用潮流太陽眼鏡、益智機器人及大人小孩都可以玩的創意泡泡、紓壓玩具等。
據主辦單位統計，5天展期共有來自全球69國，總計近2142家參展商與會參展，與2020年相比僅減少約25%，恢復程度超乎預期，台灣共有63家玩具業者展出，名列此展第12大參展國家，其中不乏第一次參與的新面孔，以活潑多元的創新產品首次於此次展覽亮相。
貿協特別提到，參展商之一的「玩泰（T-SPACE）」是一家兼具研發、設計與製造的STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）教育玩具公司，此次首度派員參與海外展覽，現場展出公司亮點產品「DIY機器人組裝玩具」，培養孩子在組裝機器人玩具的過程中，學習解決問題的能力，以及勇於挑戰的精神，開展兩天即收到60位到訪買主名片。
此外，打破多項金氏世界紀錄的台灣知名泡泡玩具製造商「安可堡Uncle Bubble」，此次也是睽違十多年再度參與本展，展覽現場展示各種新奇泡泡，吸引眾多買主駐足觀賞。
貿協指出，雖然全球正在面臨少子化問題，不過，家長願意分配在購買玩具的預算上持續增加，再加上授權玩具的受眾除了孩童外，也包括成人，故全球玩具市場商機備受看好。
貿協透露，東南亞國家人口眾多且年輕，中產階級逐漸增加，對於母嬰用品的需求提升，商機更是可期，因此，貿協也將組團參加6月1日至4日的「2023越南母嬰展」。