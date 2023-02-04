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全球最大玩具專業展登場　63家台灣業者前進德國紐倫堡

▲全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具」盛大登場，台灣共有63家玩具業者展出，名列此展第12大參展國家。（圖／貿協提供）
▲全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具」盛大登場，台灣共有63家玩具業者展出，名列此展第12大參展國家。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具」盛大登場，5天展期共有來自全球69國，總計近2142家參展商與會參展，而台灣共有63家玩具業者展出，名列此展第12大參展國家，其中不乏第一次參與的新面孔，以活潑多元的創新產品首次於此次展覽亮相。

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第72屆全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具(Spielwarenmesse)」於2月1日至5日盛大登場，經濟部國際貿易局與貿協共同以生動活潑的展館設計籌組參展團設置台灣館。

此次台灣館整體設計以粉藍色展現台灣玩具產品的溫馨活潑，展出產品包括：電動玩具車、戶外遊戲用品、幼童課桌椅、電子積木、孩童用潮流太陽眼鏡、益智機器人及大人小孩都可以玩的創意泡泡、紓壓玩具等。

據主辦單位統計，5天展期共有來自全球69國，總計近2142家參展商與會參展，與2020年相比僅減少約25%，恢復程度超乎預期，台灣共有63家玩具業者展出，名列此展第12大參展國家，其中不乏第一次參與的新面孔，以活潑多元的創新產品首次於此次展覽亮相。

貿協特別提到，參展商之一的「玩泰（T-SPACE）」是一家兼具研發、設計與製造的STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）教育玩具公司，此次首度派員參與海外展覽，現場展出公司亮點產品「DIY機器人組裝玩具」，培養孩子在組裝機器人玩具的過程中，學習解決問題的能力，以及勇於挑戰的精神，開展兩天即收到60位到訪買主名片。

此外，打破多項金氏世界紀錄的台灣知名泡泡玩具製造商「安可堡Uncle Bubble」，此次也是睽違十多年再度參與本展，展覽現場展示各種新奇泡泡，吸引眾多買主駐足觀賞。

貿協指出，雖然全球正在面臨少子化問題，不過，家長願意分配在購買玩具的預算上持續增加，再加上授權玩具的受眾除了孩童外，也包括成人，故全球玩具市場商機備受看好。

貿協透露，東南亞國家人口眾多且年輕，中產階級逐漸增加，對於母嬰用品的需求提升，商機更是可期，因此，貿協也將組團參加6月1日至4日的「2023越南母嬰展」。

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