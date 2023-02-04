駐台使節、國際貴賓訪中台灣燈會　盛讚璀璨燈展及建設

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市府(3)日邀請各國使節及國際貴賓參訪，除中台灣元宵燈會，也參訪北區國民運動中心，體驗射箭、飛輪等運動設施，以及全台唯一以機場候機室造型設計的中央公園遊客中心。行銷台中百年糕餅文化，為了擦亮台中甜品之都的品牌形象、強化「台中好甜」城市性格，市府秘書處特別安排外賓品嚐獲得米其林必比登推薦的沁園春元宵及陸園湯圓，以及曾獲得台中市十大伴手禮的不二糕餅、旅禾泡芙、一沐日粉粿奶茶等台中特色美食。
副市長黃國榮表示，中台灣元宵燈會自2月4日起登場，各多元特色燈區包含水域陸地，結合童趣設計，打造超萌樂園，很適合親子攜手共遊。他也說，盧市長上任以來各項重大市政建設逐步動工及落成啟用，已經將台中打造為國際化城市，市府過去舉辦的各項重大盛會活動曾邀請許多外國團體參與交流，並與各國駐台使館或代表處密切合作。此次邀請各國駐台使節及國際貴賓蒞臨參訪，除感謝長久以來對市府的支持外，也希望行銷台中，讓外賓感受台中的美好及發展潛力。
秘書處長謝佳蓁指出，市府積極推動城市外交，並結合燈會等重大盛會活動進行國際行銷。此次來訪的巴拉圭共和國費卡洛大使、宏都拉斯共和國布羅德大使、聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使等人，都是去年剛抵台就任，特地偕同家人前來參觀台中的建設發展及燈會活動，另外包括奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德，以及泰國貿易經濟辦事處、美國愛達荷州、蒙大拿州駐台辦事處、台中美國商會等單位代表近30位貴賓，也前來台中感受這座城市的獨特魅力。
聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使表示，非常感謝市府安排多項精彩又熱鬧的活動，對於北區國民運動中心完善的設施印象深刻，讓他重新燃起健身的念頭，范大使也在中央公園遊客中心內的737客機座艙，開玩笑扮起空服員和與會外賓同樂。
巴拉圭共和國費卡洛大使則對於各具巧思的花燈設計感到相當新奇，特別是「魔盒世界」展區結合太空基地等創意，跳脫傳統花燈造型，相當令人激賞。
泰國貿易經濟辦事處邱歐姆組長則說，他剛抵台灣二個月，曾聽說台中是珍珠奶茶等台灣美食發源地，這次終於品嚐到多項道地的台中美食，尤其喜歡粉粿奶茶獨特的口感，很高興有機會參與這次燈會及市政參訪行程，讓他對台中這個城市及台灣傳統燈會文化有更深認識。
此行外賓感謝市府團隊安排充實的行程，在絢麗繽紛的燈會活動中，品嚐應景的元宵及甜蜜的美食，有如參加一場視覺、味覺等五官多重饗宴，也充份體驗到台中的美食美景、優質的生活環境及城市建設。