自行停藥惹禍！男喘咳瘦，竟是愛滋病發「肺囊蟲肺炎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得注意的是，由於該名患者同時罹患「G6PD缺乏症」、也就是俗稱的「蠶豆症」，擔心使用傳統藥物組合引發急性溶血反應，也因此醫師改以另一類抗黴菌藥物治療，最終順利將感染控制下來。
HIV感染自行停用抗病毒藥。小心伺機感染上身！
肺囊蟲肺炎是由人類肺囊蟲所引起的肺部感染症，透過空氣傳染後潛伏於人體中，於免疫低下時活化發病，是愛滋病患者最常見的伺機性感染症。
在早年還沒有抗反轉錄病毒藥物治療的時代，愛滋感染者發生肺囊蟲肺炎的機率非常高。近年隨著高效能抗愛滋藥物廣泛使用，伺機性感染大幅降低。但仍可見於部分延遲診斷、延遲就醫或服藥遵囑性不佳導致免疫力低下的病人。
以該名患者為例，亞東醫院感染科主治醫師陳泓恩指出，經問診得知，雖然在2011年確診感染HIV、並開始使用俗稱雞尾酒療法的高效能抗病毒治療，但2017年後、就自行停藥迄今。
本次到院時，患者主訴除了持續一個月的慢性咳嗽等症狀外，另外他的體重也在兩個月內掉了十公斤、且合併有血便以及右下腹疼痛。「整個人看起來非常的瘦」！
高病毒 低免疫愛滋病發 多重感染上身
檢查發現患者除了細菌性腸炎之外，X光檢查可見雙側肺間質浸潤，加上痰液PCR檢驗結果，判斷患者也感染了肺囊蟲肺炎。
陳泓恩醫師指出，現行治療肺囊蟲肺炎的首選藥物為複方抗生素--trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)。但因為患者有蠶豆症，其中的SMX磺胺類藥物有可能引發溶血反應，因此考慮以替代藥品治療。
陳泓恩指出，俗稱蠶豆症的Ｇ6PD缺乏症盛行率因人種不同而有差異。在台灣，估計盛行率約在1.6％-4.2％間，其中，男性發生率又比女性高。
蠶豆症用藥務必遵守醫囑隨意用藥小心溶血危機。
G6PD是一種酵素，在葡萄糖分解代謝的過程中、可以幫助產生保護紅血球的成分，避免紅血球在特殊情況下被氧化反應所破壞而發生溶血。蠶豆症的人因為缺乏G6PD酵素，當接觸或食用到某些特定物質時，像是蠶豆、磺胺類藥物等，有可能會發生過氧化氫堆積，導致紅血球破裂。而sulfamethoxazole (SMX)也是其中一種被認為有可能引發溶血反應的藥物，因此考慮以替代藥品治療。
但因為部分建議使用的替代藥品在我國不易取得，最終選擇以抗黴菌藥來治療。因為這類抗黴菌藥可以抑制1,3β-D-glucan合成，而這也是肺囊蟲細胞壁的成分。
面對此一患者，除了治療伺機性感染之外，有鑒於他因為長期停藥，體內HIV病毒量高、且CD4免疫細胞數量低，也同時也在適當時間給予三合一複方藥物、重啟抗病毒治療。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。