立春節氣顧好身體！小心「3病症」找上門 養生秘訣快收
今（4）日不只是補班日，也是傳統24節氣中的順位第一的「立春」，傳統上是指春天即將開始，過去人們也常據立春的天氣，預期未來一年收成，不過醫誠堂中醫診所院長黃胤誠中醫師提醒，立春看似春意盎然、帶給人希望，但在陽氣初萌芽時，最需要注意的是「風邪」對身體的侵害，在這個時節，風邪容易從後頸入侵身體，造成皮膚癢、皮膚病，或是頭痛等症狀，因此立春對保暖和飲食上相當講究。
記者張志浩/綜合報導
黃胤誠表示，立春是一年之中第一個節氣，古書記載養生宜順應大地萬物走向，依序為「春生、夏長、秋收、冬藏」，因此立春也代表陽氣正在萌芽，不過此時身為百病之長的「風邪」容易入侵身體造成健康症狀，包括皮膚癢、皮膚病、頭痛。
若想避免或紓緩上述症狀，黃胤誠指出，平時可多刺激後頸上的「風府穴」和「風池穴」2個穴道，風府穴在後頸髮際線往上大概一個指頭寬，觸摸會發現有凹陷感，位於枕骨的底下；風池穴則在風府左右兩邊各一指頭寬的地方，有兩個左右對稱的穴道，這兩個穴道都很容易被邪氣跑進去，造成頭痛、感冒不舒服，除了透過手部按壓外，也可在梳頭髮時順勢透過梳子刺激。
此外，各節氣的養生重點一定包含飲食，黃胤誠強調，「立春」時可多食用當令且有發散的功能的食材，例如香菜、芹菜、黃豆芽、洋蔥，協助身體器官運行；並少吃辣跟酸的食物，因為「辣」會刺激到體內較弱小的陽氣，「酸」則會使陽氣被框住、影響生長，例如烏梅、橘子都需適量食用，絕對不能吃太多。