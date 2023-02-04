蕭美琴將因公返台 綠委：正常述職活動、談選舉是想太多
駐美大使蕭美琴近期將因公返台，由於其被視為綠營2024年總統大選副手熱門人選，因此動態更受到關注。對此，民進黨立委王定宇今（4）日表示，這是非常正常的述職活動，加上台美緊密度、廣泛度是史上最高層次，蕭美琴回台的報告討論量應會相當大，但如果臆測到人事或是選舉，就如同蕭美琴說的，是想太多了。
記者黃宣尹／台北報導
王定宇說，蕭美琴要返台述職，大約8到9天的時間，要向各部會、相關單位溝通協調，也要向直屬長官報告駐外期間的外交工作，這是很正常的述職活動，我國外交官都是如此。
王定宇表示，目前台美關係良好，從調查局、FBI、海巡署、國防、國安情報的合作，再到經貿往來與投資，以及相關人道救援、宗教、自由議題的互動，無論緊密度及廣泛度，都是史上最高層次，所以蕭美琴回台的報告討論量應會相當大。
王定宇重申，這是非常正常的述職活動，如果聯想、臆測到人事或是選舉，就如同蕭美琴說的，是想太多了。
至於美國眾院議長麥卡錫是否訪台，王定宇對此表示，台灣有權利接待願意來訪的朋友，台灣的好朋友也有權利、自由選擇適當時間來訪，不論來訪與否，絕對不容許中國干預或者說三道四，若中國用軍事武力威脅更不適當。