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台灣影評人協會獎入圍名單！張孝全「雙料提名」爭影帝

▲張孝全憑藉《罪後真相》、《童話．世界》，雙料入圍「最佳男演員」獎項。（圖／威視電影提供）
▲張孝全憑藉《罪後真相》、《童話．世界》，雙料入圍「最佳男演員」獎項。（圖／威視電影提供）

記者黃雅琪/綜合報導

2022第四屆台灣影評人協會獎公布入圍名單。詹京霖的《一家子兒咕咕叫》提名最佳影片、導演、女演員、男演員（兩席）與編劇六項，是本屆最多的入圍電影，在片中飾演夫妻的台灣資深演員楊麗音、游安順，以及新生代演員胡智強皆獲提名；陳潔瑤原住民主題的電影《哈勇家》則以大滿貫五項提名居次。

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▲楊麗音（左）與游安順演出電影《一家子兒咕咕叫》，雙雙入圍金馬獎。（圖／LiTV、 台北双喜電影提供）
▲楊麗音（左）與游安順演出電影《一家子兒咕咕叫》，雙雙入圍台灣影評人協會獎。（圖／LiTV、 台北双喜電影提供）
這次入圍電影展現了台灣電影年輕世代充沛的創作力。繼去年《哭悲》得到高度肯定後，今年柯孟融的《咒》再以讓人驚嘆的恐怖美學征服評審；而樓一安的《該死的阿修羅》也以獨特的社會觀察與敘事得到肯定，這兩部片都獲得包括影片與導演在內的四項提名。盧盈良《神人之家》是這次唯一獲得提名的紀錄片，感人的個人生命史紀錄，一舉包辦最佳影片與導演兩項大獎提名。犯罪電影《罪後真相》也以懸疑的影片張力，得到劇本與男演員兩項提名。

▲75歲的林詹珍妹以《哈勇家》拿下第59屆金馬獎最佳女配角獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲75歲的林詹珍妹以《哈勇家》，入圍台灣影評人協會獎「最佳女演員」。（圖／NOWnews攝影中心）
今年的最佳女演員部分競爭激烈，共有六人同時角逐，包括《哈勇家》的素人演員林詹珍妹，《修行》資深演員陳湘琪等；王渝萱更以《該死的阿修羅》以及《小藍》雙雙入圍最佳女演員。同樣獲得雙料入圍的還有以《罪後真相》、《童話，世界》的演出得到肯定的張孝全。

本屆入圍名單由多名國內知名影評人如黃建業、聞天祥、塗翔文、鄭秉泓等人共同票選決定，屆時也將在月底做出最後決選討論。除了將頒發最佳影片、導演、女演員、男演員與編劇獎五個獎項之外，也將與影視聽中心合作，預計在三月頒發出「台灣影評人協會特別表揚獎」，肯定年度最具創新與顛覆思維的電影工作者。


2023年第四屆「台灣影評人協會獎」完整入圍名單

【最佳影片】
《一家子兒咕咕叫》
《咒》
《哈勇家》
《神人之家》
《該死的阿修羅》

【最佳導演】
詹京霖《一家子兒咕咕叫》
柯孟融《咒》
陳潔瑤《哈勇家》
盧盈良《神人之家》
樓一安《該死的阿修羅》

【最佳劇本】
詹京霖《一家子兒咕咕叫》
陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》
柯孟融、張喆崴《咒》
葉乃菁、黃彥樵《罪後真相》
樓一安、陳芯宜《該死的阿修羅》

【最佳女演員】
楊麗音《一家子兒咕咕叫》
王渝萱《小藍》
蔡亘晏《咒》
林詹珍妹《哈勇家》
陳湘琪《修行》
王渝萱《該死的阿修羅》

【最佳男演員】
游安順《一家子兒咕咕叫》
胡智強《一家子兒咕咕叫》
洪金輝《哈勇家》
張孝全《童話・世界》
張孝全《罪後真相》

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