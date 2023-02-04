台灣影評人協會獎入圍名單！張孝全「雙料提名」爭影帝

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今年的最佳女演員部分競爭激烈，共有六人同時角逐，包括《哈勇家》的素人演員林詹珍妹，《修行》資深演員陳湘琪等；王渝萱更以《該死的阿修羅》以及《小藍》雙雙入圍最佳女演員。同樣獲得雙料入圍的還有以《罪後真相》、《童話，世界》的演出得到肯定的張孝全。
本屆入圍名單由多名國內知名影評人如黃建業、聞天祥、塗翔文、鄭秉泓等人共同票選決定，屆時也將在月底做出最後決選討論。除了將頒發最佳影片、導演、女演員、男演員與編劇獎五個獎項之外，也將與影視聽中心合作，預計在三月頒發出「台灣影評人協會特別表揚獎」，肯定年度最具創新與顛覆思維的電影工作者。
2023年第四屆「台灣影評人協會獎」完整入圍名單
【最佳影片】
《一家子兒咕咕叫》
《咒》
《哈勇家》
《神人之家》
《該死的阿修羅》
【最佳導演】
詹京霖《一家子兒咕咕叫》
柯孟融《咒》
陳潔瑤《哈勇家》
盧盈良《神人之家》
樓一安《該死的阿修羅》
【最佳劇本】
詹京霖《一家子兒咕咕叫》
陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》
柯孟融、張喆崴《咒》
葉乃菁、黃彥樵《罪後真相》
樓一安、陳芯宜《該死的阿修羅》
【最佳女演員】
楊麗音《一家子兒咕咕叫》
王渝萱《小藍》
蔡亘晏《咒》
林詹珍妹《哈勇家》
陳湘琪《修行》
王渝萱《該死的阿修羅》
【最佳男演員】
游安順《一家子兒咕咕叫》
胡智強《一家子兒咕咕叫》
洪金輝《哈勇家》
張孝全《童話・世界》
張孝全《罪後真相》