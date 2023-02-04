批基隆前朝留下爛攤子　羅智強：謝國樑不再讓綠一手遮天

台肥近日被踢爆假借土壤改善，卻將南營建廢土傾倒至基隆廠的狀況，基隆市長謝國樑下令徹查。前台北市議員羅智強說，新竹有廢土棒球場，基隆也有前朝允許業者傾倒廢土的田徑場 ，現在連台肥基隆廠都堆置大量營建廢土，「廢土」本來就不該出現在這些場所，政府怎麼能作為加害者允許不肖業者傷害市民？「林右昌廢土，謝國樑收爛攤。」
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羅批，「廢土」本來就不該出現在這些場所，讓運動的市民暴露在受傷的環境裡，又或是台肥土方的堆置，沒有帆布蓋著，也會造成空氣污染，況且人民的權益受損，造就的是廠商的二次剝皮，政府怎麼能作為加害者，允許不肖業者傷害市民？
羅指出，棄置廢土需要付費，但林右昌市府卻允許，廢土棄置於市立田徑場，而廠商又把田徑場當篩沙場，把廢棄物過濾後，再把細沙載去賣，這根本是嚴重的圖利和違法，照民進黨執政的邏輯，是不是以後廢土都可以隨意丟放，誰拿到標案，誰就可以肆意妄為？
羅智強說，去年12月底剛上任的基隆市長謝國樑親自會勘，當場就下令清除廢土，現在台肥也被吹哨者舉報並開罰；基隆的轉運站也在謝國樑的積極盤點下，發現前市府得標的城際轉運站營運廠商，其實並沒有零售百貨相關背景，站內電梯在尚未啟用就受潮、空橋旁鋼構底過低等缺失。
羅智強批，民進黨執政留下的不只爛攤子，還有謀財害命、諂上欺下的不良風氣，大秘寶挖的除了是弊案更是要挖出執政黨的醜態，不再讓綠營一手遮天。