任務結束　彰化殉職員警高偉倫出殯逾300警淚送別

彰化縣警察局快官派出所警員高偉倫於今年大年初二執勤完畢，騎車返回租屋處途中，遭毒駕嫌犯追撞身亡；今(4)日舉行公祭，內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人出席悼念，且300多名官警，列隊行禮送行。憾事發生後，法務部也採取全面處罰毒駕犯行的法律規範，以更明確標準讓第一線執法同仁據以嚴正執法。
記者郭凱杰／高雄報導
彰化分局快官派出所殉職員警高偉倫，今天上午舉行告別式，內政部長林右昌率警政署長黃明昭、高雄市警察局副局長葉明潭、國道公路警察局局長廖美鈴、彰化縣警察局局長張國雄、花蓮縣警察局副局長翁誌宏及同仁齊聚致哀。
高偉倫為高雄人，畢業後分發至花蓮縣警察局服務，從警期間先後服務於花蓮分局自強派出所、美崙派出所服務，期間破或多件毒品、公共危險及槍砲彈藥案件，對轄區治安貢獻良多，殉職憾事發生所有同仁感到惋惜與不捨。今年1月初為就近照顧家中年邁雙親，調任至彰化縣警察局，未料至彰化服務僅18日卻遭遇不測。
這次高員因公殉職再度喚起各界對毒駕、酒駕的重視。繼酒駕修法加重並經立法通過施行後，法務部也在2022年提出《刑法》第185條之3的修正草案，採取全面處罰毒駕犯行的法律規範，以更明確標準讓第一線執法同仁據以嚴正執法。
警方也呼籲民眾，千萬不要吸毒，更不要毒駕，酒後也絕不開車，大家互相提醒、彼此規勸。警方對於毒駕、酒駕絕對加強取締並嚴辦重懲，全民一起努力，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚！