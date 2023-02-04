男女演員工作敬業！拍《手》10分鐘就上演一次成人戲碼
日本電影公司「日活」1971年開始製作「日活羅曼情慾」電影，近期為了慶祝50週年推出新企畫，第一彈將小說《手》改編成電影，描寫總是和年長男交往的女主角佐和子（福永朱梨 飾），與同事森（金子大地 飾）漸漸吸引彼此、拉近距離，內心也跟著產生變化。
記者陳雅蘭/綜合報導
電影《手》入選上個月舉辦的鹿特丹國際影展「Harbour單元」，該單元齊聚世界各地的現代電影，為鹿特丹國際影展中最新、規模最大的單元。電影女主角福永朱梨表示：「在遙遠的地方上映會得到怎樣的反響，令我很緊張。希望這部電影能跨越國籍、性別、年齡等，受到廣大觀眾喜愛。」
因為是「日活羅曼情慾」系列電影，當中少不了每10分鐘一次的成人戲碼，對此，福永朱梨談到接演的心境，她說：「因為是松居導演的電影，劇本也很有趣，加上激情戲碼很自然的穿插在故事中，因此內心沒有抵抗的感覺，我也有向家人報告這次的演出，他們都很支持我。」金子大地則表示：「雖然親熱戲碼很緊張，但導演和工作人員都營造出很好的氣氛，讓我很容易集中精神且開心的完成拍攝。因為拍攝時的程序很多，說起來比較像在拍動作戲。」
雖然《手》是羅曼情慾電影，福永朱梨認為一定有能讓觀眾產生共鳴的地方，「不論性別或年齡，我相信一定有某些部分能吸引觀眾，或留在觀眾心中，希望這部作品不會被困在羅曼情慾電影的框架中，能讓更多的觀眾欣賞」。《手》2月17日在台上映。