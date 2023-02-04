阿滴「矮子臉」身高178cm遭疑！怒找4網紅實測：以正視聽
33歲台灣知名YouTuber「阿滴」昨（3）日透露前陣子因為痛風發作，飲食只能盡量以清淡為主，使自己的體重掉到僅剩60公斤，同時也一起公開身高178公分。不過，網友看見他的身高不僅全歪樓，還狂質疑他：「真的假的啊」、「阿滴你確定有178？」讓他不得不找來其他四位網紅一起排排站「實測」，證明自己所言不假。
娛樂中心／綜合報導
阿滴昨日在臉書發文，表示自己經過一陣痛風，將飲食改為清淡為主後，體重來到60公斤，順便附上自己的身高「178公分」，他也在文末強調：「五年來最低！」豈料貼文一出，網友全歪樓，對於他的身高感到驚訝不已：「比起阿滴痛風更讓我感到驚訝的是178」、「真的有178嗎，黃大謙感覺比你高十公分啊，還是錯覺或YT給的幻覺」、「原來你有這麼高」、「好好笑，明明在分享體重，結果底下都在質疑身高」，對此，阿滴也附上照片，證明自己有178公分，還親自回應：「有啦！我矮子臉」。
不過大批網友仍然不信，逼得他只好找來黃大謙、泱泱、滴妹和HOOK排排站，無奈表示：「太多人質疑我的身高，剛好一群人在家聚餐直接排排站好，矮臉滴只比大謙矮一點點， 特此公告以正視聽！」只見照片中，他真的只比黃大謙矮一點，高出一旁的泱泱、滴妹和HOOK許多。
他甚至還直接躺在地板上拿捲尺測量，「超多人不相信我178害我也開始懷疑自己，躺下來量（旁邊hook亂入）。」貼文一出，網友也紛紛留言：「竟然真的有這麼高」、「看到泱泱我就信了」、「一直以為滴妹比阿滴高………」、「我以為你跟滴妹差不多高……」、「結果換質疑大謙身高 」、「不敢相信」、「阿滴哥真的矮臉，就像How哥高臉一樣，沒有比較沒有傷害」、「沒想到竟然有這麼高」。（編輯：郭佩蓉）