女星的男神是浩子！寫情歌表白 他爽翻：某個地方被打開
Tizzy Bac即將舉辦「從地心竄出」巡迴演唱會，距離演出進入最後倒數，也在日前公布台北場嘉賓由浩子擔當，將首次帶來合作新曲《一條美妙的歌》首唱，浩子3日加入Tizzy Bac彩排行列，與主唱惠婷對唱時，惠婷專注炙熱的對視讓浩子直喊害羞又緊張，惠婷也透露該曲是想著浩子而創作出來，讓他受寵若驚，笑著表示：「我這輩子第一次有人寫情歌給我，很想知道她當時腦中的畫面是在想什麼！」
記者吳雨婕/綜合報導
《一條美妙的歌》是惠婷第一首台語創作曲，歌詞巧妙結合西班牙文歌詞，承接了台語及西語濃情蜜意又直接單純的情緒，惠婷更是一圓與她心目中的「繆思男神」浩子合作的夢，惠婷解釋：「我、哲毓跟浩子是同屆的校友，可惜在校的時候不認識，但浩子的lo-fi台式情境喜劇，卻也陪伴著Tizzy Bac經歷了練團又鬧彆扭的那些時期，如果說Tizzy Bac不管再怎麼分崩離析，為了音樂我們都可以團結在一起，那浩子的情境喜劇，就是我們除了音樂之外最大的共通點之一了。」
談到這次的合作緣分，浩子感到不可思議，他回憶學生時期第一次在學校聽到惠婷彈琴唱歌的模樣仍歷歷在目，一聽到立刻被震懾住，「她的歌聲無法被歸類，聽她唱歌讓我想到歌劇魅影的感覺，像威尼斯運河貢多拉傳來的歌聲，聽了一輩子忘不了！」浩子20多年後推出創作專輯，一舉獲金曲歌王入圍肯定，這回與Tizzy Bac的合作他坦言「自己某個地方被打開」，他說：「原本覺得上張專輯已經圓夢了，但合唱完〈一條美妙的歌〉後，現在卻帶給我一種『在路上』的感覺，想在下一張專輯參與製作部分。」他也笑答：「也想讓他們聽聽看我的創作！」