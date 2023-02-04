中捷「送」燈籠要花200元取得　議員質疑清庫存

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林祈烽說，中捷公司因路線只有一條，營運獲利有其先天上的困難，他可以理解，也支持中捷公司與廠商合作的行銷活動，但今年的元宵聯合送暖活動，實在有夠誇張，要民眾完成拍照任務再上傳沒問題，但說好要送的燈籠，卻還要民眾到特定店家消費200元以上才能取得，整個活動看起來就有很明顯的圖利特定店家行為，他要求市府政風處要介入調查，這個送燈籠活動到底有沒有問題？
林祈烽表示，根據中捷公司臉書官網的說明和投訴民眾的質疑，中捷公司元宵要送列車造型小提燈活動，應該擴大到各車站，或是活動廠商各個據點，如此才符合活動聯名行銷的目的，怎麼會只找單一車站、單一店家在做行銷活動？這樣的宣傳行銷，對中捷公司有什麼好處？
民眾最不滿的是，如果是在南屯或烏日區的市民，還要專程搭捷運到終點北屯總站拍照，然後再出站到指定店家花費200元才能取得小提燈，既然都要民眾花錢買，為什麼捷運站不在各車站開賣小提燈就好，200元還要給特定店家去賺，這真的沒有問題嗎？
另外民眾還投訴，這個200元的列車造型燈籠，外觀和2020年台灣燈會贈送的列車造型提燈幾乎一樣，林祈烽表示，他特別請助理花200元去購買，並拿來比對3年前台灣燈會的燈籠，造型完全相似。他批評，當初這個列車造型小燈籠是要一次購買4組主題悠遊卡套組才會「獨家」贈送的禮品，中捷公司還提醒想蒐集的鐵粉手腳要快，如今卻變成廠商賺錢的小燈籠，這是不是在欺騙當年花錢購買悠遊卡套組的粉絲？中捷公司要出來說清楚講明白，給中捷鐵粉一個交代。
中捷公司表示，公司針對不同族群規劃兩場元宵節行銷活動，絕無圖利特定廠商情事；另外，列車造型燈籠上沒有生肖意象及年份標示，燈會行銷活動皆可適用，這次活動並非清庫存。
中捷公司指出，為與周邊商圈共榮，成為大家的好鄰居，中捷致力與沿線店家合作，提供民眾更貼心的服務。今年元宵節與全台第一家LINE FRIENDS 7-11門市合作「兔來運轉，募集幸福」滿額贈送燈籠活動，除了滿額贈送中捷列車造型燈籠外，7-11也在北屯總站斥資設置載滿中捷吉祥物、商品及OPEN小將家族造型打卡牆。
中捷公司說，希望藉由與民眾的互動及LINE FRIENDS的話題性，吸引民眾搭乘捷運前往拍照打卡，進一步提升運量，增添元宵節歡樂氣氛，帶動車站周邊發展。不僅如此，今（4）、明兩天15時至20時，於市政府站一號出口外舉辦元宵市集，按讚及分享中捷官方臉書粉絲專頁貼文並在任一攤位消費滿200元，即可獲得列車造型燈籠1個，數量有限送完為止，兩天元宵市集合計約20個攤商進駐，這次活動合作店家與攤商多達約20家，並無圖利特定廠商。