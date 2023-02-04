中市清潔隊太有才了　回收物打造卡哇依小提燈

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環保局指出，台中新社香菇產業遠近馳名，新春期間更是民眾拜年送禮優質首選，新社區清潔隊特地打造菇菇草屋主題小燈區，運用竹葉、竹枝、芒草及玩偶、紙盒、瓶罐、保麗龍等回收物，於每日早上8點至下午5點在隊部定時定點，讓往來倒垃圾民眾感受元宵應景氛圍。民眾陳小姐表示，以前常常一個人丟完垃圾就趕快離開，這次發現有可愛的草屋和香菇，倒垃圾還可以帶小孩一起過來拍照。
后里區清潔隊則運用回收的布偶、紙炮竹、春聯、燈籠、廢輪胎於隊部門口打造超萌打卡牆，這些不起眼的資收物透過區隊巧思組成熊熊家族，民眾來該處定時定點倒垃圾也很樂意拿起手機拍照，與超萌熊熊們一起歡慶元宵。
環保局說，清水區清潔隊運用竹片、鐵絲以及舊衣打造一隻「錢兔似錦」吉祥兔花燈，並回收奶粉罐叮叮咚咚敲打鑽孔，做出卡娜赫拉等造型懷舊燈籠，結合Happy 兔gether祈願小卡專區，也回收水管DIY製成喜慶鞭炮懸掛於資收車上， 近期在南社里和平新城、中社里甲桂林、楊厝里三元宮、吳厝里永安宮等夜間定時定點處亮相 ，帶給民眾不一樣的倒垃圾體驗。
烏日區清潔隊則利用寶特瓶、牛奶瓶等回收物，稍加切割彎折並以壓克力顏料彩繪，DIY製成章魚、飛機、神燈等卡哇依造型燈籠，還有大大小小玩偶吊置在定點回收車上、讓人眼睛一亮，於昨、今兩日仁德環保志工隊前(仁德里健康公園旁)夜間定點(興祥街20巷27號前)，邀民眾一同感受元宵提燈籠樂趣。
環保局提醒，不要小看一顆廢電池對地球環境的傷害，市面上小提燈內的電池如隨意丟棄對土壤、水源污染危害相當大，燈籠電池電力低或無電力時應妥善集中回收，可交付各區清潔隊資源回收車或超市量販店等回收桶，隨手做環保、一點都不難。