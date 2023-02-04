《失格》小三跟媽共享爸：要把你變我的！卻出現小四小五
日本電影《愛情失格》故事取材自真實故事，請來豐川悅司、廣末涼子、寺島忍等人，上演一段顛覆想像的逆倫關係。該作是作家井上荒野將父親和母親，以及父親過去的外遇對象瀨戶內寂聽之間的特殊關係作為題材，揭開三位文人背後的故事。這段不被理解的關係在日本上映後，竟讓許多觀眾直呼「不知不覺就流淚」，即使心中不認可卻又可以感同身受每一個角色，三位演員的演技可說是功不可沒。
記者陳雅蘭/綜合報導
電影預告開場就展現寺島忍剃光頭的莊嚴場景，她飾演已婚作家白木篤郎的外遇對象長內美春，她甚至跟已婚男說：「我想把你變成我一個人的東西。」但她最後為了切斷這段不倫戀，剃度出家。豐川悅司飾演的白木篤郎不僅和寺島忍飾演的人氣作家長內美春有著親密關係，也化身時間管理大師，與多位女性過從甚密，其中不乏他的女學生。詭異的是，飾演妻子的廣末涼子知情卻始終不離不棄，甚至經常與丈夫的女性友人往來，隱忍的演技備受讚賞。
對於《愛情失格》的三角戀，導演廣木隆一表示：「有多少情侶，就有多少模式。我覺得重要的是去思考他們是什麼樣的兩個人，而不是把他們放在『一男一女』的框架裡。」三人違背常理的關係，透過電影成為超越男女的「靈魂羈絆」。如同現實世界裡的三人，在相繼死亡後最終選擇葬在同一個墓地，永遠睡在一起。
電影講述人氣作家長內美春在巡迴演講的旅程中，和戰後派代表作家白木篤郎意外發生關係，篤郎的太太笙子知道丈夫慣性和其他女子有曖昧往來，卻選擇以默認的方式讓夫婦維持平穩的婚姻生活。然而，美春和篤郎之間的關係不只是身體，還透過書寫成為了無可替代的重要存在。《愛情失格》2月10日在台上映。