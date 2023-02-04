海外職缺持續成長　貿協：關鍵能力有望提升薪資

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另外，蘋果MacBook今年也可望在越南生產，以避免過去重度依賴中國生產，因地緣政治產生可能的營運風險，加上去年上半年已有1010億美元資金撤離中國，貿協說，這些重要指標都使得台灣廠商急需尋找中國以外的海外基地，尋找適當的人力也成為重要挑戰。
貿協指出，經濟部國際貿易局委託貿協培訓中心（ITI）辦理的國企班受到國內企業重視，例如華碩、微星、鴻海、研華、智邦、寶成等企業，都曾到ITI徵求學員，去年徵集的職缺約有近4成的工作是在海外，其中又以越南及印尼最多。
依據企業管理顧問公司萬寶華（ManpowerGroup）在去年6月發布的消息，全球每4個雇主中就有3個表示招聘困難，台灣則有88%雇主反映尋找不到適合的人才，在40個國家和區域中，台灣聘僱難度高於全球平均值。
其中IT、數據類職缺難度最高，其次為製造與生產技術類職缺、銷售與行銷類職缺，顯見市場對此類人才需求相當殷切，在各方搶人才的風潮下，薪資福利持續成長相當樂觀。
貿協接續說道，ITI國企班今年持續推出「一年期日語組」、「一年期英語組」2種強調語言特訓，輔以商務管理課程及職場技能，也注入更多問題應變、人際溝通、ESG、創新創意、數位行銷、數據蒐集解析的DNA。
「日語組」講從N5程度教起，包含聽力、閱讀、寫作、口說、日本文化認識、生活日語及基礎商業日文等；「英語組」的部分，貿協歡迎想精進商務英語者報考，將藉由淺到深的英文簡報、會議、談判課程，培養英語式的溝通表達、思維與方式。
無論是大學應屆畢業生找不到就職方向，或是在職人士尋求轉職及升等機會，貿協指出，國企班擁有35年與業界合作經驗，除了扎實的課程訓練之外，更將於結業前為學員安排大型企業就職媒合會，協助順利找到好工作。