52歲「玉女掌門人」素顏吃冰美照曝光！網讚：太不科學了
52歲「玉女掌門人」蘇慧倫擁有凍齡美貌、窈窕身材，時常在社群媒體上與粉絲分享生活。她近日在臉書PO出和家人到日本旅遊的多張照片，其中一張是她「素顏」吃冰淇淋的美照，引來網友驚呼：「太漂亮了吧！」、「居然有人的照片可以比美食更迷人」、「都沒變老呢」。
娛樂中心／綜合報導
蘇慧倫1日在臉書發文，分享在日本旅行品嚐的所有美食，像是Afuri阿夫利拉麵、Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）、明太子口味大阪燒、草莓大福等，每樣都讓人看了垂涎三尺，食指大動，她也透露以往出門都會習慣先做功課，找當地有名的餐廳或特別的食物，但現在愈來愈不這麼做，尤其帶著孩子，看見長長的人龍隊伍就決定放棄，「所以後來都是『隨遇而吃』」。
蘇慧倫說：「類似這樣與食物的巧遇，心情上得到的驚喜與舒適，是和花時間尋找排隊而達成計劃不同的。」不過她話鋒一轉，「當然也有踩到雷！像是看到一間賣植物口味的冰淇淋想嚐鮮試試，但吃進嘴裏感覺就像在吃草藥，想不到冰淇淋也有走保健養生路線的。」並PO出一張素顏吃冰的美照。
只見她臉上並未化妝，氣色紅潤、皮膚好到發光，近看也沒有半點瑕疵、毛孔細紋，氣質清秀模樣讓大批網友驚呼：「太漂亮了吧」、「居然有人的照片可以比美食更迷人」、「都沒變老呢」、「您怎麼拍攝 ，就是那麼亮麗、漂亮」、「女神，好美」、「太不科學了」、「好像大學生」、「好美啊」。（編輯：郭佩蓉）