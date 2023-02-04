再生水不等於缺水 水利局：建再生水廠確保產業用水無虞
針對今（4）日議員質疑產業建置再生水廠是因高雄缺水，高雄市府水利局表示，建置再生水廠，是因為產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，必須使用再生水，才能符合國際規範，不能與缺水畫上等號；多元水源開發再生水，能確保產業用水無虞。議長康裕成也認為，提升再生水產量將是城市進步的指標，再生水不應和缺水劃上等號。
記者郭凱杰／高雄報導
高市議會今天審議水利局雜項收入，預算數為6億6370萬元，議員陳美雅議員關切再生水收益、再生水量是否充分被運用，質疑以市府規劃117年再生水總量才能達17.8萬噸，產業投資設廠恐面臨水源不足窘境。
根據水利局統計，目前南高雄已建置鳳山及臨海2座再生水廠，每日供應7.8萬噸再生水給臨海工業區；為因應未來北高雄產業進駐需求，水利局現已辦理北高雄再生水計畫，預計橋頭再生水115年供應每日3萬噸，楠梓再生水116~117年供應每日7萬噸，確保供產業再生水無虞。
水利局指出，再生水係提供產業用水使用，可針對產業（如台積電等）需求客製化，有助於在高雄產業轉型階段，強化科技大廠招商條件，另外，使用再生水，將會讓高雄水資源運用更為多元，不但不會排擠民生用水、農業用水，亦可穩定供應高雄地區產業用水，使高雄市成為水資源穩定供應的模範城市。