把握早期療育黃金期　改善語言發展遲緩

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可從繪本開始 營造語言互動李婕瑜語言治療師鼓勵家長帶著孩子，一起透過繪本共讀提升孩子的閱讀力、溝通意願、語言能力，並表示繪本共讀的方式有許多種，進行繪本共讀的親子活動時，建議家長將可能干擾活動進行的物品收起來，例如放下手機、關掉電視、選擇安靜的環境，營造能讓孩子放鬆保持專注力，且適合進行繪本共讀的環境。
此外，有時候也可以讓孩子隨心所欲地摸一摸、翻一翻繪本，讓孩子先對繪本充滿興趣與好奇，接著享受繪本共讀的過程，在進行繪本共讀時，要針對孩子對繪本感興趣的地方進行講述，不要逐字照著文字唸，而是要透過「吸引、詢問、讚美、示範」的方式共讀，讓孩子主導繪本共讀的過程，在孩子學習成長的不同階段，使繪本共讀的學習效果事半功倍唷！
五個共讀步驟 促進語言發展李婕瑜語言治療師提醒家長，透過「吸引、詢問、讚美、示範」的共讀關鍵步驟：
一、吸引幼兒注意力：家長可用較誇張的感嘆詞並搭配誇張生動的表情、語調、手勢，誘發孩子對繪本的好奇心，例如：翻頁時發出「哇~」的聲音，製造期待感、驚喜感，讓共讀繪本的過程更加地生動、有趣。
二、詢問：透過繪本中的插圖、故事內容，詢問孩子「這是什麼？」、「這是誰？」、「在哪裡？」、「猜猜他們在做什麼呢？」等問題，透過豐富的插畫內容，增加與孩子對話的互動、剌激孩子的想像力，透過故事內容，鼓勵孩子試著描述、理解故事，或甚至是孩子發揮創意創造故事，孩子有興趣才會主動學習。
三、讚美：無論孩子所說的內容或所發出的聲音是否正確，家長都可以給予誇張的口頭讚美，藉此增加孩子的成就感以及參與繪本共讀的動機。
四、示範、擴展：將孩子所說的內容或聲音，加以擴展成更豐富的語句，並示範一次給孩子聽，例如：孩子看著書發出「ㄅㄚ˙」的聲音，家長可以向孩子「對，是尾巴喔，是兔子的尾巴」。
五、重述：訓練多次之後，在共讀時可以鼓勵孩子嘗試重述家長說過的內容，重述訓練對孩子的語言發展都非常重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56665
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