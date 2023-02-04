八仙山造林地違規生火！21位山友全被警方帶回 下場慘了
山友在林地內引火之行為，無論是炊煮餐食或是營地生火，都已經違反《森林法》，若是造成森林火災更是對自然資源的嚴重損害，民眾真的不能不當一回事！東勢林管處昨（3）日查獲一起於造林地違規生火行為，已逮回21位登山客，全數交由警方偵辦。
編輯中心/綜合報導
東勢林管處表示，3日上午11點左右接獲通報，所轄八仙山事業區第54林班之造林地，發現營火基地，即刻調派鞍馬山工作站7名人力會同員警，於12點許抵達現場，發現營地仍冒火煙且遺留大量炊煮餐具，立即啟動蒐證機制，並於附近林地搜索蹤跡且就地進行埋伏，遂於當天下午近3時許查獲陸續返回營地人員共計21名。
東勢林區管理處指出，案發地點為造林地，研判營火所用林木，為林下整理撫育遺留之小徑木，該處遍植香杉、紅檜、扁柏等造林樹種，屬於針一級貴重木，樹種帶有油質及芳香味，一旦營火不慎引發森林火災，將造成巨大損失並搶救不易，本案經查為朋友相約上山遊玩，然於林地內引火之行為，已觸犯森林法，除依森林法第56條規定，可處12萬元以上，60萬元以下罰鍰外，另擅自取用林木營火屬竊取行為，亦觸犯森林法第50條竊取森林主、副產物者處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣三十萬元以上六百萬元以下罰金，屬貴重木者，加重其刑至二分之一，全案交由警方偵辦。
東勢林區管理處再度呼籲，乾燥季節來臨，中部山區已將近2個月未曾降雨，林地相當乾燥，一點火星就可能引起森林火災，提醒民眾，森林區域切勿引火，進入山林勿生火煮食、亂丟菸蒂、引火燒墾，共同愛護珍貴台灣山林。（編輯：倪浩軒）