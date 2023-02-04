視察桃園安家實物銀行　蔡英文：讓有需要的人都得到溫暖

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蔡英文致詞時表示，這些年來，中央和地方合作，努力擴大社會安全網的照顧層面。實物銀行的推動也是非常重要的一環。在桃園這裡，過去8年，鄭文燦副院長在市長任內，努力推動「安家實物銀行」，不只是數量增加，全市13區都有，也有許多貼心和創新的做法。
蔡英文說，像是今天所在的北區總行，是由安德烈慈善協會協助辦理。協會在前年加入桃園「安心實物銀行」的行列之後，推出了 「客製化特殊物資箱」，來服務重症和罕病患者的家庭。
蔡英文指出，中央要加強照顧經濟相對弱勢的族群，也規劃由中央補助各縣市政府，來充實實物銀行的冷藏及冷凍設備，讓實物銀行可以提供更豐富的食材跟物資。她並強調，相信透過中央地方密切合作，以及公私協力的模式，一定可以善用所有的資源，提供更多的服務，讓有需要的人都能得到溫暖的照顧。
陳建仁致詞時強調，桃園市安家實物銀行即針對重症、罕病患者提供客製化特殊物資箱；另針對獨居老人、臨時受傷或需要緊急照顧的民眾，提供物資宅配到家服務，這些都是最貼心的服務，也展現臺灣堅強的愛心及彼此互助的生命力，尤其全臺灣各縣市的實（食）物銀行從2018年受益人次66萬成長到2022年已有270萬人次受益。
陳建仁表示，蔡英文總統交付他四大任務，其中「強化社會安全體系」就是要照顧低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，因此在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」及特別預算案中，衛生福利部預計匡列補助縣市政府充實實（食）物銀行據點冷藏或冷凍設備，以及相關維護運作經費，以解決生鮮蔬果及食材保存問題。