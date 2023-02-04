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視察桃園安家實物銀行　蔡英文：讓有需要的人都得到溫暖

▲蔡英文指出，中央要加強照顧經濟相對弱勢的族群，也規劃由中央補助各縣市政府，來充實實物銀行的冷藏及冷凍設備，讓實物銀行可以提供更豐富的食材跟物資。（圖／記者李春台攝，2023.02.04）
▲蔡英文指出，中央要加強照顧經濟相對弱勢的族群，也規劃由中央補助各縣市政府，來充實實物銀行的冷藏及冷凍設備，讓實物銀行可以提供更豐富的食材跟物資。（圖／記者李春台攝，2023.02.04）

記者李春台／桃園報導

總統蔡英文今（4）日在行政院長陳建仁及副院長鄭文燦陪同下視察桃園市政府社會局安家實物銀行。蔡英文表示，在守護國人、照顧國人的工作上，中央和地方永遠是夥伴，彼此也需要密切合作。相信透過中央地方密切合作，以及公私協力模式，一定可以善用所有資源，提供更多服務，讓有需要的人都能得到溫暖照顧。

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蔡英文致詞時表示，這些年來，中央和地方合作，努力擴大社會安全網的照顧層面。實物銀行的推動也是非常重要的一環。在桃園這裡，過去8年，鄭文燦副院長在市長任內，努力推動「安家實物銀行」，不只是數量增加，全市13區都有，也有許多貼心和創新的做法。


蔡英文說，像是今天所在的北區總行，是由安德烈慈善協會協助辦理。協會在前年加入桃園「安心實物銀行」的行列之後，推出了 「客製化特殊物資箱」，來服務重症和罕病患者的家庭。


蔡英文指出，中央要加強照顧經濟相對弱勢的族群，也規劃由中央補助各縣市政府，來充實實物銀行的冷藏及冷凍設備，讓實物銀行可以提供更豐富的食材跟物資。她並強調，相信透過中央地方密切合作，以及公私協力的模式，一定可以善用所有的資源，提供更多的服務，讓有需要的人都能得到溫暖的照顧。


陳建仁致詞時強調，桃園市安家實物銀行即針對重症、罕病患者提供客製化特殊物資箱；另針對獨居老人、臨時受傷或需要緊急照顧的民眾，提供物資宅配到家服務，這些都是最貼心的服務，也展現臺灣堅強的愛心及彼此互助的生命力，尤其全臺灣各縣市的實（食）物銀行從2018年受益人次66萬成長到2022年已有270萬人次受益。


陳建仁表示，蔡英文總統交付他四大任務，其中「強化社會安全體系」就是要照顧低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，因此在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」及特別預算案中，衛生福利部預計匡列補助縣市政府充實實（食）物銀行據點冷藏或冷凍設備，以及相關維護運作經費，以解決生鮮蔬果及食材保存問題。

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