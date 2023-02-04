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「百億身價」女星ATM提款忘拿錢！慌張一整夜　結局曝光

▲女星廖家儀今（4）日發文透露自己到ATM提款，豈料卻忘了拿錢，讓她慌張一整夜。（圖／翻攝自廖家儀臉書）
▲女星廖家儀今（4）日發文透露自己到ATM提款，豈料卻忘了拿錢，讓她慌張一整夜。（圖／翻攝自廖家儀臉書）

娛樂中心／綜合報導

女星廖家儀2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，成為香港富太，身價估計達百億，婚後育有2子1女，生活幸福美滿。定居香港的她，近日因演出八點檔《市井豪門》回台拍戲。不過疑似是拍戲太累，她今（4）日發文透露自己到ATM提款，豈料卻忘了拿錢，讓她慌張一整夜，所幸後來順利解決。

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▲廖家儀（右）嫁入香港豪門。（圖／翻攝廖家儀臉書）
▲廖家儀（右）嫁入香港豪門。（圖／翻攝廖家儀臉書）
廖家儀在臉書發文，表示在ATM提款真的要專心，因為她昨（3）日晚間去提款，豈料領了一萬元卻不見了，「我這個大笨蛋，昨天半夜耍烏龍，明明按完了密碼收回了提款卡。回到家，打開錢包，居然沒有錢！領完了錢結果沒有拿錢！對….帳戶的錢….已經被扣了」。

當時已經半夜了，原本她還想衝回台北，但好姐妹叫她冷靜下來，因為提款機現金30-45秒內就收回去了，回去應該也找不到，再加上現在到處都有監視器，也沒人敢拿，「這侵佔罪是要吃官司的！」她聽完後稍微冷靜，接著狂google是哪一家店，「打了好幾通電話，都沒有人接，到最後我Google了有沒有人一樣的經歷。果然，經驗分享真的是很重要！找到了，我馬上打給我自己存款的銀行」。

▲廖家儀到ATM提款卻忘了拿錢。（圖／翻攝自廖家儀臉書）
▲廖家儀到ATM提款卻忘了拿錢。（圖／翻攝自廖家儀臉書）
匯豐銀行非常詳細的查詢，也明確提供訊息紀錄，請她隔天早上務必先打電話到ATM銀行，「讓提款機的銀行可以順利地快速查詢，我也記錄了機台號碼、發生的時間。在與國泰銀行行員通完電話後，他們已經在動作了，說查到之後馬上會給我簡訊，金額就可以匯回來了」。

所幸最後一萬元有找回來，讓她直呼：「這樣驚心動魄的一夜，真的是好好的給我上了堂課，做任何事都要專心。也謝謝匯豐銀行跟國泰世華銀行的客服，真的非常貼心快速解決了我的問題，24小時服務專線真的好重要！」她也透露會特別將此經驗寫下來，是為了讓網友們往後若遇到類似問題，能知道該如何解決。貼文一出，網友也紛紛留言：「要小心」、「太不小心了，幸好最後能夠妥善處理！工作辛苦了！要找時間好好休息」、「真的要小心，點完錢還是要數一下」。（編輯：郭佩蓉）


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