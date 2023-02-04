彰化和美死亡車禍！26歲女騎士傷重不治 留3稚子惹鼻酸
彰化縣和美鎮近日死亡車禍頻傳！昨（3）晚驚傳1名12歲的小六男童返家過馬路時被車撞死，而事實上附近不遠處的欣北路和思北路口，1號上午也才發生一起死亡車禍，26歲年輕女騎士騎機車與轎車發生擦撞，送醫後傷重不治，留下3名就讀國小的年幼子女，讓人鼻酸。議員賴清美和與縣府社會處於今日前往慰問，並送上慰問金以解家屬燃眉之急。
編輯中心/綜合報導
據了解，26歲施姓女騎士，於1號早上8點18分騎車沿著欣北路行駛，經過欣北路與思北路口時，與60歲王姓男子駕駛的轎車發生擦撞，施女倒地後當場就失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。至於車禍發生原因與肇事責任，仍待進一步調查釐清。
施女過世後留下3名就讀小一、小二、小四的年幼子女，家境並不寬裕，如今只剩在外地工作的先生一肩扛起家計，縣議員賴清美與縣府社會處已前往慰問，後續會全力協助處理照顧3位小朋友的就學與生活。
和美鎮3日內發生2起死亡車禍，一起是12歲男童過世留下心碎母親，一起是年輕媽媽過世留下3稚子，讓人十分不捨。賴清美呼籲用路人小心駕駛，並建議警方在路面劃設標線、設置號誌，改善交通安全。警方則表示，近日會派員前往會勘，尋求改善之道。（編輯：倪浩軒）