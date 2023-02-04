男神組合「綜藝新三鮮」登場 徐新洋成功拿走胡瓜大紅包
民視、八大節目《最強綜藝秀》本周六迎來新改版內容，由「綜藝天王」胡瓜、主持人賴慧如，在達人進行表演後，派出代表進行押注，猜測表演者誰會勝出。其中話題十足的楊繡惠也加入為常駐來賓，有「綜藝新三鮮」之稱的三位小鮮肉胡釋安、徐新洋以及模特兒出身的孫克傑，也被網羅成為節目固定班底。
記者侯家瑜/綜合報導
胡釋安在《大集合》闖關頭戴鴨帽滑在泡泡墊上，最高收視破5，而徐新洋也於過年特別節目玩遊戲意外敗給馬國畢，爆冷門慘敗效果十足，2人已轉為常駐來賓，隨後會再加上名模出身的孫克傑，組成「綜藝新三鮮」，搭配胡瓜於節目中亮相。
為了迎接元宵佳節，棚內特別高掛燈籠，全新單元「Show Me The Money」，胡瓜帶著大家挑戰「大環十八豆」，讓所有藝人押注點數，沒想到徐新洋拔得頭籌，拿走胡瓜大紅包，胡瓜馬上誇獎徐新洋：「你的賭運比你爸好多了！」趁機虧一下自己的好友。接下來為了賺紅包，3位小鮮肉徐新洋、胡釋安、孫克傑自告奮勇介紹扯鈴選手，3位鮮肉記熟扯鈴選手資訊，連他們各自有幾張證照、身分證編號都瞭若指掌。
讓人又驚又怕的「幻術大仙」一登場，帶來一顆橘子，胡瓜問「幻術大仙」怎麼每次都是橘子，走近一看才發現橘子上插滿了針，幻術大仙不急不徐地，將針一根一根拔起往嘴裡吞，讓賴慧如及楊繡惠忍不住瞪大眼嗚住嘴巴，隨即「幻術大仙」吞進一條細線之後，從嘴巴慢慢將線拉出，局然拉出一串針，神奇的「穿針引線」，讓全場藝人嚇傻。