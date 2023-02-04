失眠的快看！好吃好睡「6助眠營養素」　營養師試過：超級好眠

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色胺酸
乳製品、香蕉、堅果、雞肉、牛肉、巧克力、海藻以及菠菜，皆含有豐富的色胺酸。色胺酸是製造人體內的自然抗憂鬱劑血清素（為一種神經傳導物質）的關鍵原物料。建議晚餐選雞肉料理，能幫助心情放鬆；胚芽米是優質的澱粉，可以刺激胰島素分泌，也會幫助色胺酸形成，是助眠的好朋友。
維他命B群
富含維他命B群的食物包括有全穀類、豆類、深綠色蔬菜、木瓜、以及堅果類，維生素B6在色胺酸合成血清素的過程當中，扮演著不可或缺的角色，也是與能量代謝有關的營養物質；當人體處於壓力狀態下，甚至是熬夜，會消耗掉大量的維他命B群。
維他命C
建議多從新鮮水果如芭樂、奇異果、柑橘類等當中攝取維他命C，因不同於蔬菜必須經過加溫烹調的過程，水果所富含的營養素較不容易有流失的問題；在神經緊繃、龐大壓力的情況下，維他命C容易被消耗掉。
Omega-3脂肪酸
可以多攝取魚類像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚等補充Omega-3脂肪酸， 有助於維持大腦神經傳導功能正常運作的重要營養物質，針對工作疲勞或是容易焦慮睡不好的族群，小型深海魚中的Omega-3脂肪酸可以提升睡眠品質，降低身體的發炎。
鈣
鈣質含量高的食物有牛奶，小魚乾、豆腐、芥藍、莧菜、小白菜、黑芝麻等，可以早晚喝一杯奶補充鈣質，尤其在晚餐後喝，可以穩定神經、放鬆血管、消除一天的疲勞。
鎂
菠菜、南瓜子、黑巧克力、以及蕎麥含有豐富的鎂，具有鎮靜以及放鬆肌肉的作用，睡前補充能增進睡眠品質。
本文經 營養師劉怡里 臉書粉專《劉怡里 營養師》授權報導
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