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低血鈉千萬「不可直接多吃鹽」！醫揭2真相：需認清是否體內積水所致

低血鈉千萬「不可直接多吃鹽」！醫揭2真相：需認清是否體內積水所致
低血鈉千萬「不可直接多吃鹽」！醫揭2真相：需認清是否體內積水所致

每日健康-每日都做得到的健康

一位患有高血壓的阿北進行定期抽血檢查時發現血鈉太低，直覺認為「回去多吃一點鹽就可以啦」，但家科醫師表示，缺什麼就補什麼聽起來很有道理，不過事實上低血鈉並不是要直接「多吃鹽」，甚至有時候應該要「少吃鹽」！

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這位阿北被告知血鈉數值是128mEq/L，低於標準值135至145 mEq/L，便以為鈉就是鹽分，血鈉不夠就是鹽吃太少；對此家醫科主治醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》解說，我們平常常吃的食鹽組成是叫做氯化鈉，裡面包含了兩種電解質「氯」以及「鈉」，所以也導致大家平常聽到低血鈉時，直覺就想到鹽份要多吃一點。而抽血檢查的血鈉，是血液裡面鈉離子的濃度，鈉的濃度太低，就稱為低血鈉。

低血鈉的2原因

洪暐傑舉例，當體內發生低血鈉時就與火鍋的概念相同，吃火鍋時湯太淡沒味道，第一種可能是「鹽加的太少」；而另一種情況是鹽雖然加的夠，但是「水加的太多」稀釋了湯，這時吃起來就會覺得很淡。

同樣的，低血鈉有可能是身體裡面的「鈉離子不夠」，也有可能是身體裡面的「水份過多」；而水份過多可能是心衰竭、肝硬化、腎衰竭等情況造成，讓水份堆積在體內無法排出，進而造成鈉濃度下降，產生低血鈉。

低血鈉的病因

我們一般可以依據身體的水份多與少，將造成低血鈉的疾病原因進行分類：

1️. 高體容積低血鈉(水份多)：心衰竭、肝硬化、腎衰竭、腎病症候群等;

2️. 近正常容積低血鈉(水份適中)：甲狀腺低下、腎上腺機能不全、多渴症、抗利尿激素不適當分泌症候群等;

3️. 低體容積低血鈉(水份少)：利尿劑使用、胃腸道流失(吐、拉太多)、燒燙傷等。

以症狀區分水份多或少

要區分水份多或少，一般來說身體水份過多可能會有呼吸喘、水腫等情形；而水份少的情況可能產生尿量減少、尿的顏色深、口乾、嘴唇眼睛乾澀等症狀。

阿北的低血鈉

經過檢查判斷後阿北被證實患了心衰竭，可能是長期高血壓控制不佳，導致心臟功能受損引發心衰竭，因心臟把血液打出去的能力下降，造成水份無法順利排出在身體中堆積，如此一來身體的水明顯增加後，使到鈉被稀釋產生低血鈉。

因此醫師建議阿北的治療方式，不是該多吃點鹽，反而是該限制鹽分以及水份攝取，同時使用利尿劑。經過一段時間的調整，阿北的血鈉也回到了正常的數值範圍。

 

本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導

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