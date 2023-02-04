低血鈉千萬「不可直接多吃鹽」！醫揭2真相：需認清是否體內積水所致

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低血鈉的2原因
洪暐傑舉例，當體內發生低血鈉時就與火鍋的概念相同，吃火鍋時湯太淡沒味道，第一種可能是「鹽加的太少」；而另一種情況是鹽雖然加的夠，但是「水加的太多」稀釋了湯，這時吃起來就會覺得很淡。
同樣的，低血鈉有可能是身體裡面的「鈉離子不夠」，也有可能是身體裡面的「水份過多」；而水份過多可能是心衰竭、肝硬化、腎衰竭等情況造成，讓水份堆積在體內無法排出，進而造成鈉濃度下降，產生低血鈉。
低血鈉的病因
我們一般可以依據身體的水份多與少，將造成低血鈉的疾病原因進行分類：
1️. 高體容積低血鈉(水份多)：心衰竭、肝硬化、腎衰竭、腎病症候群等;
2️. 近正常容積低血鈉(水份適中)：甲狀腺低下、腎上腺機能不全、多渴症、抗利尿激素不適當分泌症候群等;
3️. 低體容積低血鈉(水份少)：利尿劑使用、胃腸道流失(吐、拉太多)、燒燙傷等。
以症狀區分水份多或少
要區分水份多或少，一般來說身體水份過多可能會有呼吸喘、水腫等情形；而水份少的情況可能產生尿量減少、尿的顏色深、口乾、嘴唇眼睛乾澀等症狀。
阿北的低血鈉
經過檢查判斷後阿北被證實患了心衰竭，可能是長期高血壓控制不佳，導致心臟功能受損引發心衰竭，因心臟把血液打出去的能力下降，造成水份無法順利排出在身體中堆積，如此一來身體的水明顯增加後，使到鈉被稀釋產生低血鈉。
因此醫師建議阿北的治療方式，不是該多吃點鹽，反而是該限制鹽分以及水份攝取，同時使用利尿劑。經過一段時間的調整，阿北的血鈉也回到了正常的數值範圍。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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