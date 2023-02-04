澄清基隆港滅港非事實！台電：與港務公司共定訂操作規範
協和液化天然氣LNG接收站進行操船模擬試驗結果引發各界關注，台電今（4）日表示，模擬工作委由專業機構海洋大學執行，進行613次模擬，得出安全可行的操船情境及方式，模擬結果在昨（3）日的第三方驗證會議中，經過委員充分討論，未來台電將會與港務公司進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，包括嚴謹LNG船進出港條件及操航指引，並於營運前由台電提出操船試航計畫。
記者鄭妤安／台北報導
針對部分人士指出LNG船進港需要4艘拖船，且須熟練進港操作並與領港密切配合，質疑LNG船進港具有高風險，台電稍早說明，LNG船進港要用多少艘拖船，與港型配置、天候條件息息相關，目前台中、永安的LNG船進港時，也常常用到部分人士擔憂所需的「4艘拖船」，國內累積多年的操船實務經驗，應可化解其疑慮。
台電強調，模擬結果找出安全可行的操船情境與方式，為求周延嚴謹，甚至邀請專家學者召開第三方驗證會議，針對模擬結果進行確認。
台電提到，許多與會專業人士認為，模擬條件非但沒有認為過於樂觀，相反地還認為有些嚴苛，但台電仍選擇在嚴格的條件下進行模擬，確保未來操船作業及港埠安全。
至於外界關切是否會影響商船進港，甚至有部分反對人士引申為基隆港會因此滅港，台電重申「並非事實」，未來LNG船進港時，與其他商船進港的時間會錯開，兩者之間並無關係，且國際上已有許多LNG港與商港並存的案例，在國際上均有一定的安全規範及作業準則，超過60年來均安全運作，從未發生過重大嚴重事件，安全無虞，台電未來也將會同港務公司，進一步訂定營運操作規範。