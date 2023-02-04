亂用暖器　恐引起火災、一氧化碳中毒！

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１保持至少90公分距離暖器應與任何易燃物保持至少3英尺（約91.44公分）的距離。暖器是一個熱源，起火的主要原因是距離易燃物體太近，例如沙發、窗簾、紙張等，恐會導致火災。除了遠離易燃物，局長也建議將暖器放置在平坦、穩定的表面上，以免傾斜。
２避免無人看管局長呼籲，使用暖器有很大的風險，無論民眾在睡覺或是離開房間，只要無法留意暖器，就應關閉電源，「雖然天氣寒冷時很不想關閉暖氣，但只要把暖器想像成一根蠟燭，當你離開房間時，你不會讓蠟燭燃燒吧，使用暖器也應如此。」
３放在兒童和寵物接觸不到的地方特別要注意，暖器應放置在兒童和寵物接觸不到的地方，以免意外燙傷。休斯頓消防局發言人馬蒂布斯舉例，有養貓的民眾就會知道，貓無法到達的地方很少，因此若家中有養貓，建議在暖器附近放置一個屏障，既可讓寵物保持安全距離，也能保持通風。
４延長線插座恐無法負荷電力除了接觸易燃物，暖器火災的一大風險肇因於使用延長線插座。延長線插座恐無法負荷電暖器所需的電力，如果不堪重負，可能會引發火災，因此建議民眾使用牆上的獨立插座。
５加用火災警報器和一氧化碳偵測器冬季常發生一氧化碳中毒意外，且一氧化碳無色無味，因此民眾很難發現意外，相當危險。布斯說明，有的民眾家中沒有中央供暖系統，就坐在發動中的汽車，或將烤架帶進家生火取暖，這是高危險行為。他建議，確保安全的第一道防線是使用火災警報器，包括火災警報器和一氧化碳偵測器，每個月都應檢查能否正常運作，且更換電池。
６留意「火焰顏色」與故障跡象新型電暖器通常具有安全防護功能（如過熱自動斷電、防傾倒斷電），可在機器出狀況時自動斷電；然而舊型暖爐卻沒有此類功能，因此「火焰顏色」就是判別重點，藍色火焰是正常完全燃燒，但橘色火焰代表燃燒不完全，容易造成一氧化碳中毒，應立即關閉。
專家最後呼籲，取暖和確保安全同等重要，民眾應做好預防措施並適當使用家電，才能舒適度過冬季。
原文出處：If you use a space heater for warmth, simple steps can help you stay safe
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56643
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