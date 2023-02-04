大S贏了？張蘭「態度變軟」承諾：以後沒根據不會亂說話
女星大S（徐熙媛）和汪小菲前年離婚，去年梅開二度嫁給韓國男星具俊曄，隨後因金錢糾紛與前夫汪小菲、前婆婆張蘭鬧翻。張蘭在直播帶貨時不僅狂蹭前媳婦流量，還多次扮具俊曄的造型調侃對方，先前更暗指大S懷的第三胎「可能不是汪小菲的！」不過，她在最新一次直播時態度突然大轉變，表示自己從商30多年從不靠蹭誰熱度，更承諾未來「沒依據不會亂說話」。
娛樂中心／綜合報導
資深娛樂狗仔葛斯齊上月28日公開汪小菲與女友張穎穎交往期間，分別和不同女子激吻的照片，使汪小菲的形象徹底崩塌，也連帶影響自家餐飲品牌生意，讓張蘭直播帶貨的人氣減弱不少、粉絲狂掉。對此，張蘭也在直播中表示她看見有人罵她沒流量了，才又拿出家務事做文章，但她覺得這說法特別卑鄙、無恥和齷齪，「我做了30多年的企業，我誰的流量也不靠，就靠自己做人的流量，好嗎？你要覺得我靠誰流量你出去好嗎？」她認為自己這輩子靠正直、善念的態度做好企業，白手起家從沒求過任何領導人，也按時繳稅，為國家解決問題，「32年就是我蘭姐，我誰也不用靠啊，知道嗎？我這人就是直性子」。
張蘭接著說：「我以後沒有根據不會亂說話好嗎？家裡事咱們都交給律師就完了！」呼籲粉絲們別再提起這些事，她自己也不想再提，「不值得蘭姐這張嘴提好嗎？」更警告有心人士不要編故事、斷章取義。不過在此之前，張蘭先怪粉絲不陪她，又在直播中大哭，稱自己看見有關小孩子的玩具太想孫子孫女，豈料隔一日卻突然大翻臉，強調「不再提家務事」，讓中國網友紛紛狠酸：「不提了？那不一直都是他們母子倆在講嗎」、「話都讓你說完了」、「這臉皮！！！堪比城牆」、「她不說了？有人信嗎」、「是因為直播間掉粉了嗎」、「話都給她說完了，咱還能說啥呢」、「說完了，不說了。說了也沒流量，不說了」、「最好是這樣了，別賣不動又蹦出來玩雜耍」。（編輯：郭佩蓉）