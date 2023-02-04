雙松山台日包機今起航！蔣萬安迎179位日客　邀同遊燈會

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蔣萬安表示，台北市和日本愛媛縣、松山市一直以來都是很好的夥伴，也因為有了「松山」同名的緣分，從2009年起，多次參與台北燈節、台北溫泉季、台北國際馬拉松、台北國際龍舟錦標賽等活動，並於2013年簽訂友好交流協定。
蔣萬安說，感謝愛媛縣支持，特別在疫後首次包機，配合台灣燈會來到台北觀光，也謝謝日本松山市自2017年起，參與台北燈節、提供燈飾，今年松山市花燈就在國父紀念館中央展區的國際友誼燈區，歡迎民眾來此觀賞。
王文傑指出，「台北松山－愛媛松山」對飛包機為疫後首次台日包機，今年也適逢雙邊松山機場包機飛航10週年，更具紀念意義，此次花了1個多月準備，相信獨家包機可以掌握品質。
王文傑說，據交通部觀光局統計，日本旅客平均每人每日消費219.35美元計算，此次包機將可為台灣帶來近6百萬觀光產值。同時，隨著國際旅遊市場逐步回溫，雄獅已積極規劃多元包機旅遊商品，包含與熊本、鹿兒島等日本二線城市合作，以及4到6月關島共計22班包機，期望創造更多入出境旅遊商機，帶領更多國際觀光客認識台灣之美。
愛媛縣觀光國際課課長河上芳一提到，從桃園飛到日本松山的定期航班，因疫情關係，目前仍在停航當中，但今年春天會有賞櫻包機到愛媛，期待台灣民眾可以搭乘包機，欣賞愛媛觀光景點、享受愛媛美食；也希望能從包機開始，讓兩地在觀光、文化、體育有更多更深的交流。
雄獅旅遊表示，「台北松山－愛媛松山」對飛包機，今天上午有183位台灣旅客搭機前往愛媛縣，展開5天4夜特色旅遊行程，預計走訪道後溫泉、松山城、島波海道、西條鐵道文化館等愛媛縣著名景點。
該班機下午搭載179位日本旅客來台觀光，其中包含河上芳一、愛媛縣松山市副市長松原剛史等多位長官一同搭機來台，盼藉由包機讓台日間觀光互訪更密切，未來能吸引更多日本旅客來台旅遊。
雄獅旅遊指出，將安排日本旅客前往台北101、國立故宮博物院、松山慈祐宮、野柳地質公園、九份老街、大溪老茶廠等北台灣著名景點，並品嚐小籠包、客家菜、台灣海鮮料理等在地美食。其中，2月5日元宵節當天，將特別安排旅客參加一年一度的台灣燈會，感受台灣慶典文化的魅力，另外還規畫自由行產品，讓旅客可以彈性安排自己喜愛的行程。