巷仔內／青壯派戰立委「迫世代交替」　衝擊藍保守高牆

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值得注意的是，素有「藍營空戰天后」之稱的徐巧芯高調宣示最具指標性。挾帶自身網路高聲量，加上2022議員選舉表現亮眼，拿下松山、信義區第一高票，而總得票數也僅次於市議員李彥秀、王世堅，排名全北市議員第三，可謂藍營青壯世代崛起關鍵力量之一，民意基礎已具更上一層樓戰立委條件。
早在去年12月，徐巧芯就透露有意挑戰國民黨信義、南松山區立委，與五連霸的資深藍委費鴻泰展開競逐，率先打響世代交替第一槍。緊接著今年2月，徐巧芯再度在臉書公開表態，正式投入立委信義、南松山區立委初選，喊話要重振國民黨青年支持度。面對同黨後輩的公開宣示，費鴻泰則似乎相當敏感，第一時間受訪意有所指建議徐巧芯，應多想想黨，為黨多做點事。
國民黨身為「百年老店」作風相對保守，資深立委長期掌握立委席次，引致黨內青壯派上位困難，更使世代交替成為一道難解的習題。進一步攤開國民黨現任立委名單，總共37人已有超過半數立委，年齡在60歲以上，包括賴士葆、陳雪生、陳超明皆71歲，吳斯懷70歲、林德福69歲及費鴻泰68歲等，顯見藍營用人仍多以年長者居多。
雖國民黨逐漸出現年輕化趨勢，黨內青壯派個個期盼能冒出頭。國民黨在立委提名制度上，採取若選區無挑戰者，以提名現任優先為準則，但若選區有挑戰者出現，則由黨先進行協調，無法取得共識則再辦理初選。不過，即便挑戰者闖入初選，要將尋求連任的現任立委拉下馬，仍然有相當大的難度。
以2019年國民黨第7選區、第8選區立委提名來看，徐弘庭、王鴻薇曾分別向賴士葆、費鴻泰發起挑戰，並採民調70%、黨員投票30%辦理。最終，賴士葆以67.5%，大勝徐弘庭32.4%；費鴻泰則以59.9%，勝過王鴻薇40.0%。
分析青壯派落敗緣由，資深立委在地方經營許久、基層鞏固堅實，加上選區選民結構較多年長者，相對青壯派較難取得優勢，加上國民黨黨員普遍仍持保守態度，提名階段也可能傾向投給資深立委，以尋求勝選連任最大可能。
不可否認的是，國民黨世代交替話題早已不是新鮮事，青壯派見近年時機成熟，磨刀霍霍向資深立委發起挑戰。不過，國民黨在所有政黨中，又是尤其講求輩分之政黨，黨內小雞透過對外放話宣戰，使黨內心結加劇已是必然；不過，更是一個政黨永續發展的必經之路。
其中，徐巧芯被視為非典型國民黨政治人物，透過強硬宣示挑戰費鴻泰，雖讓各界直觀感受逼官意味明顯，且對於同黨前輩缺少「以禮相讓」。但在刀刀見骨的政壇中，尤其又是挑戰被視為藍營鐵票倉的第7選區，恐怕著實需要更多徐巧芯，不斷以高調、坦明態度公開宣戰，才能有效促使國民黨中央重視世代交替，延續百年老店招牌。