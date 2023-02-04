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擠掉天王、天后！林俊傑登英國權威雜誌　巡演幕後秘辛曝

▲林俊傑（左三）和世界巡演製作團隊「必應創造」夥伴們在北美拉斯維加斯場結束後，開心在慶功宴上合影。（圖／必應創造提供）
▲林俊傑（左三）和世界巡演製作團隊「必應創造」夥伴們在北美拉斯維加斯場結束後，開心在慶功宴上合影。（圖／必應創造提供）

記者吳雨婕/綜合報導

林俊傑去年11月起在新加坡、台灣及馬來西亞等地舉辦「JJ林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會」，農曆年期間大隊人馬抵達北美，展開包括拉斯維加斯、聖荷西、西雅圖、紐約及多倫多等9場演出，此系列演出受到英國在報導Live演出製作上，首屈一指的權威雙月刊雜誌《TPi》青睞，由總編輯Stew Hume親自專訪幕後製作團隊。

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《TPi》總編輯Stew Hume去年底特地從倫敦飛來台，專訪林俊傑在桃園棒球場演出的幕後製作團隊「必應創造」，包括演唱會製作人莊維惞、技術總監秦俊傑、燈光設計施皓哲、視覺統籌翁靖惠及舞台設計合作夥伴「調皮工作室」等。Stew透露：「過去《TPi》主要在報導英國、歐洲和美國演出，對於能親眼看到在亞洲地區如何打造一場演唱會，我覺得非常有趣。」

▲英國雜誌《TPi》2023年一開年1、2月號以「JJ LIN:ROAD TO JJ20」為題作為封面故事。（圖／翻攝《TPi》雜誌）
▲英國雜誌《TPi》2023年一開年1、2月號以「JJ LIN:ROAD TO JJ20」為題作為封面故事。（圖／翻攝《TPi》雜誌）
為期5天來台訪問的行程中，Stew目睹「JJ20」演出幕後製作團隊，克服種種困難與專業硬體呈現，在2023年一開年1、2月號刊物裡雖還有羅比威廉斯、Alicia Keys等天王天后的世界巡演場幕後報導，但「JJ LIN：ROAD TO JJ20」仍幸運被獲選成為封面，擁有篇幅8頁的直擊報導。

▲Stew（右三）去年12月專程從倫敦來台直擊JJ在桃園棒球場的演出，必應創造執行長周佑洋（左一）為他詳盡解說演出細節。（圖／必應創造提供）
▲Stew（右三）去年12月專程從倫敦來台直擊JJ在桃園棒球場的演出，必應創造執行長周佑洋（左一）為他詳盡解說演出細節。（圖／必應創造提供）

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