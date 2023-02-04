熊熊自爆「夾上癮」歷任男友都難逃！阿KEN現場一試秒中
女藝人熊熊（卓毓彤）擁有精緻五官、G級火辣身材，獲封「美胸女神」，在IG坐擁81.5萬人追蹤，粉絲眾多。她近日上節目透露自己有個「夾粉刺強迫症」，除了幫自己夾粉刺，也曾幫歷任男友夾過，自認「很會夾」，甚至現場幫主持人阿KEN夾粉刺，讓全場來賓驚呼不已。
娛樂中心／綜合報導
熊熊在節目《同學來了》透露自己超愛夾粉刺，有「夾粉刺強迫症」，會隨身攜帶夾粉刺的器具，可以完全沉浸在自己的「粉刺世界」裡，某次一夾就是六小時，從半夜夾到天亮，也因為維持同一個姿勢太久，害得她膝蓋、肌腱都發炎，「臉也發炎受傷，整個夾粉刺夾到瘋掉。」去看皮膚科還不敢承認是因為夾粉刺導致發炎，只敢以「可能是過敏」當理由。
熊熊除了喜歡替自己夾粉刺，也很愛幫男朋友夾粉刺，「我每一任男朋友我都一定要幫他們夾粉刺！」她透露自己因技術好，男友在夾粉刺的過程中還舒服到睡著，「我都把他們夾到睡著喔，我都非常的溫柔」。
她也開玩笑表示自己曾經想要開「專門夾粉刺」的美容副業，但照她每次都夾這麼久，應該不會成功，「客人會很少，我會賠錢。」最後，她甚至現場直接幫阿KEN夾起粉刺，在右臉下巴附近找到一顆粉刺，沒幾秒鐘就將渾圓飽滿的粉刺夾起，「你看！夾出來了！」讓全場來賓狂驚呼：「真的有欸」。（編輯：郭佩蓉）